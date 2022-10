Vóleibol: Gross Paracao fue presentado ante su gente

Gross Paracao, la denominación que utilizará la institución Auriazul en la temporada 2022-2023 de la LVA, comenzará a jugar el 3 de noviembre, cuando se inicie la fase regular de la máxima competencia nacional, que mantendrá el formato de tours pero dividida en siete estaciones, producto del aumento de participantes a 12 plazas.

Tras la presentación del equipo en el campo de juego, con el acompañamiento de dirigentes del club, entre ellos la presidenta Yanina Fortina, se realizó la foto oficial de cada uno de ellos y de todo el grupo.

Gross Paracao debutará el jueves 3 de noviembre, en el primer Tour de la fase regular de la LVA 2022-2023, que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires. En la segunda quincena del mismo mes se trasladará hasta San Juan para protagonizar el segundo Tour y en los primeros días de diciembre será el turno de la tercera parada del recorrido, en la ciudad de Mar del Plata.

El año finalizará con la disputa de la Copa Aclav, que se mudará a Formosa durante la segunda quincena de diciembre.

Ya en la primera semana del nuevo año, La Bomba tendrá la oportunidad de medirse ante los mejores con el apoyo de su público, pues el cuarto Tour tendrá como sede a Paraná.

El plantel del equipo de Paraná es el siguiente: Bruno Albornoz; Mariano Destri Vélez; Juan Pereyra; Facundo Hernández; Matías Maier; Marcos Richards; Juan Manuel Mangini; Agustín Otero; Alexis Nicenti; Mateo Carrón; Matías Corzo; David Rodríguez; Miquele Verasio; Julián López; Alejo Astrada; Joaquín Astrada; Luciano Griffoni; David Sesa; Santiago Escanés; Leandro Gómez; Agustín Maidana; Facundo Nadalín y Bautista Faccendini.

El cuerpo técnico está compuesto por los siguiente nombres: Alejandro Kolevich (entrenador principal), Guillermo Escanes (asistente y manager), Nicolás Lescano (asistente), Agustina Livrizzi (kinesióloga), Edgardo Aldao (preparador físico) y Francisco Gebala (estadística).

El entrenador Alejandro Kolevich, es un orientado principal con un pasado en Estudiantes de la plata, Club ciudad de buenos Aires, asistente de selección argentina femenina (Las Panteras) y con un último paso por el vóley alemán , nuevo desafío dirigir a La Bomba en la máxima categoría del vóley argentino.

El entrenador dijo en la previa: “Paracao es un club con predisposición y voluntad son increíbles. Me sorprendieron muy gratamente, a pesar de que me habían comentado previamente de esta cualidad. El primer día de entrenamiento había unos 25 padres y un lindo movimiento social. Tratamos de cubrir la parte profesional, a lo que se dedica la LVA, y también a esa faceta social con el grupo de desarrollo. Estamos trabajando muy bien”. Tendrá como asistente a Guillermo Escanes A que hoy vuelve al club después no estar la temporada pasada en un nuevo rol.