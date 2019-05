Volando por derecha para defender y atacar

Ovación sobre la temporada que se cerró hace 15 días para el Lobo uruguayense. Juan Ferreyra terminó siendo titular y una de las figuras de Gimnasia de Concepción en el Torneo Federal A de fútbol , con goles importantes, entregando todo en cada jugada, en cada acción. Volante, delantero, con aire para llegar a impedir un centro desde su área o cabeceando al gol en la de enfrente, Ferreyra se ganó la confianza del técnico y de sus compañeros. Ya descansando, con la mirada puesta en le temporada que vendrá, habló consobre la temporada que se cerró hace 15 días para el Lobo uruguayense.

Arrancó calificando el balance del año como "altamente positivo, desde la incertidumbre de cómo iba a ser nuestro año creo que pocos pensaron que podíamos lograr lo que se logró, volver a ilusionar a la gente no es fácil y creo que nosotros lo hicimos".

A nivel personal ese año fue para Ferreyra "fue muy duro. Porque arranque desde atrás y desde el esfuerzo logré meterme en el equipo, jugando partidos desde el arranque, salteados al principio, pero con buenos rendimientos. Después vino la lesión, algo que no me lo esperaba cuando me había ganado un lugar en el equipo. Trabajé durísimo durante tres semanas con los médicos para ponerme bien y poder estar contra Atlético Paraná en la última. Ese fue un día bárbaro porque terminamos clasificados, sume unos minutos y se me dio el gol. Más que contento, porque me gané ese lugar por el que tanto pelee en el equipo y terminé muy cómodo desde lo físico y futbolístico. Además, se dieron esos goles, importantes y que tanto los busque acá, en toda mi carrera. La frutilla del postre hubiera sido jugar una semifinal, creo que la merecíamos como grupo, pero no se dio por cosas del futbol, pero es importante irnos con la cabeza bien en alto".

Sobre los partidos que más le gustaron recuerda "con el Depro de visitantes, me sentí bien y pude hacer un gol y además el equipo jugó un gran partido. También con Alvarado, en el empate en el Núñez, me fui satisfecho" y sin dudarlo remarca "el último partido, en Ramallo, aunque una lástima el final". El peor, en el que tampoco duda fue "con Camioneros acá (Concepción), por mi lesión no pude terminar el primer tiempo pero bueno fue algo que olvidé rápidamente".

Sobre los rivales, lo sorprendió mucho que no haya llegado más lejos Villa Mitre de Bahía Blanca.

"El partido allá lo sufrimos mucho, ellos hicieron todo perfecto y fallaron en la definición, me pareció muy interesante la propuesta para lo que es la categoría. Sin dudas que Estudiantes de Río IV fue el mejor más allá de todo lo que ha pasado. Nosotros fuimos un equipo solidario, todos saben lo que tienen q hacer y todos colaboran en pos del equipo, quizás no es un futbol lindo ni vistoso, pero creo que el equipo hizo grandes partidos. En este 2019 perdimos sólo un partido y eso es un gran logro. De visitantes solo perdimos 2 veces entonces ahí te das cuenta que algo bien hicimos y por eso llegamos a donde llegamos", sostuvo.

CRISIS. No todas fueron rosas en el torneo que se cerró. En un país en crisis, desde lo institucional Gimnasia también lo padeció, con pocos colaboradores poniendo el hombre mientras otros aparecían poco. Atraso en el pago de los sueldos y falencias varias también jugaron en contra, como bien señala Ferreyra.

"Hoy en día la realidad es crítica, mucho tiene q ver la situación económica y social del país. Es difícil sostener un plantel con jugadores profesionales, de eso no hay dudas, pero también hay decir que hemos pasado cosas durante este año que no deben pasar, algo que la dirigencia tiene que saber. Si la idea es pelear siempre por algo hay muchas cosas por mejorar. Ojalá que esta mitad de 2019 se puedan mejorar, porque sin dudas que para pelear por un ascenso o por cosas importantes esas cosas no deberían pasar. No voy a entrar en detalles pero por ese motivo durante todo este año resalté el compañerismo que hubo en el grupo y las ganas de tirar siempre para adelante a pesar de todo. Creo que fue uno de los planteles más lindos que me tocó integrar, siempre todos con alegría y predispuestos a hacer lo q el cuerpo técnico pedía. Las bromas en su tiempo y el trabajo serio también, esa fue la clave de este año", analizó.

Sobre el futuro, el volante-delantero no dudo que se vienen días de descanso "y empezar a entrenar después. En cuanto a lo deportivo no lo sé, Gimnasia tendrá prioridad sin dudas, pero uno siempre está en busca también de seguir progresando, así que en este tiempo se verá qué pasa. Pero siempre después de sentarme a hablar con el Lobo". Y en ese sentido, remarcó que "sería más que importante que el cuerpo técnico que se quede y que se haga un esfuerzo por eso y por sostener esta base de jugadores. A partir de ahí, uno puede pensar en pelear por algo. En cambio, si se van muchos jugadores y cuerpo técnico hay que volver a arrancar de cero y eso es lo más difícil que tiene este torneo."

Para el final dejó el agradecimiento a sus "compañeros y cuerpo técnico por este año vivido, fue muy bueno lo que se logró y tiene el doble de valor por todo lo que pasamos. En cuanto a eso, me saco el sombrero por ellos. Y siempre a mi familia y amigos, que sin ellos no podría ser lo que soy, como persona y como deportista. Por último a la gente de Gimnasia. A los que siempre estuvieron, esos mismos saben quiénes son, y a los que no, también. Siempre nos acompañaron y apoyaron y eso."

Las semifinales. Se jugarán hoy las semifinales de ida por el segundo ascenso del Federal A. Desde las 15, Deportivo Madryn recibe a Alvarado de Mar del Plata con el arbitraje de Lucas Novelli Sanz, mientras que en Villa Ramallo, Defensores de Belgrano será local ante San Jorge de Tucumán, desde las 15.30, con Sebastián Ranciglio como árbitro.