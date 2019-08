"Vivirlo en carne propia será increíble"

Con apenas unos meses jugando al rugby, Valentina Díaz está a punto de vivir una experiencia única. Es que la oriunda de Colón deberá presentarse mañana en Buenos Aires para formar parte de la convocatoria nacional de Menores de 18 años de seven, actividad que se extenderá durante toda la semana en el Hindú Club y donde hay otras 15 chicas convocadas. A los 17 años, Valen viajará con toda la ilusión de poder una buena imagen para luego ser citada nuevamente. En diálogo con Ovación, la jugadora de Colón RC contó cuáles son sus expectativas para esta primera convocatoria.

“La verdad es que me resorprendió, no me lo esperaba ahora. Siempre hablaba del seleccionado nacional o preguntaba, porque me interesaba todo lo que tenga que ver con eso. La verdad que vivirlo en carne propia será algo increíble, estoy sorprendida pero feliz, orgullosa y súper agradecida”, expresó.

Enseguida, la joven de 17 años contó cuál fue la reacción de su familia al enterarse de la noticia.

“Mis padres están felices y orgullosos, sabían que era mi sueño llegar a donde hoy estoy”, señaló la colonense.

Con la citación en la mano, Valentina quiere ir por más. Su idea es mostrar su potencial y hacerse notar ante los entrenadores que están a cargo del equipo.

“Mi idea es jugar, no solamente quiero ir y concentrar con el resto de las chicas. Quiero vestir la camiseta de Las Pumitas, jugar y dejar todo en la semana que vamos a estar allá. Cómo dije antes, ese es mi sueño”, sentenció.

Los dirigentes de Colón RC se mostraron felices por la convocatoria de su jugadora. Así lo hicieron notar en las redes sociales, compartiendo fotos con sus padres el día que se enteró de la nota enviada por la Unión Argentina de Rugby.

“En el club me reapoyan, creo que esto es bueno tanto para el club como para mí. La idea es que más chicas se sumen y esto tendría que ser un incentivo para las que están entrenando como también para las que aún no se animaron a jugar al rugby. Me siento muy acompañada por los dirigentes y a eso lo valoro mucho”, indicó.

Hace pocos días, Valentina participó de la primera etapa del Circuito de Selecciones vistiendo los colores del equipo Juvenil de Entre Ríos. Los entrenadores vieron su potencial más allá que hace un año y cuatro meses que juega al rugby. Sin dudas que su actuación en el torneo que se desarrolló en Rosario fue lo que la llevó a la concentración nacional.

“La verdad es que los técnicos de la UER me ayudaron mucho. Recibí mensajes de ellos felicitándome y también de las chicas que juegan conmigo en el seleccionado provincial”, manifestó.

Más allá de la gran noticia, la colonense sabe que tendrá que esforzarse mucho para poder quedar dentro del plantel definitivo del combinado nacional.

“Conozco a algunas de las chicas que van, hemos jugado contra ellas y la verdad es que tienen un gran nivel. ¿Si voy a quedar en Las Pumitas? La verdad es un poco difícil decirlo ahora, es muy pronto, espero que así sea”, finalizó.

Orgullosos. Desde Colón RC le dedicaron en Facebook unas emotivas palabras a Valentina por su convocatoria.

“Con mucha alegría informamos que nuestra jugadora Valentina Díaz fue convocada por la Unión Argentina de Rugby para participar de la concentración nacional del seleccionado argentino de Seven M18. Desde la institución felicitamos a nuestra Valen y a su familia por esta convocatoria. Es la primera vez que un jugador/a de nuestro club recibe tal convocatoria a nivel nacional. Felicitaciones, Valen!!! A seguir creciendo, todo CRC te apoya!”, se podía leer en el Face oficial del club colonense.

Las convocadas. Las jugadoras que deberán presentarse este lunes en el Hindú Club para comenzar la concentración son las siguientes: Giuliana Agüer (Cardenales de Tucumán); Luisina Contreras (Monteros de Tucumán); Ángela Juárez (Alberdi de Tucumán); Mónica Quiroga (Aguará Guazú de Tucumán); Camila Villagra (Aguará Guazú); Teresa Romero (Liceo de Tucumán); Sofía Recalde (Porteño de Buenos Aires); Sofía Urriza (Centro Naval de Buenos Aires); Nerina Villa (Cha Roga de Santa Fe); Cristal Escalante (Águilas de Chaco); Jenifer Peralta (Mañke de Córdoba); Carolina Charamone (Argentino de Trenque Lauquén); Yamila González (Carayá de Misiones); Irina Esteche (Capri de Misiones) y Valentina Díaz (Colón RC de Entre Ríos).