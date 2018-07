Vivieron un gran sueño en Francia

La Asociación Paranaense de Pelota a Mano tuvo el orgullo de llevar a dos chicos a Europa para jugar un importante torneo internacional. Se trata de los paranaenses Alexis Ibarra y Misael Morales, que estuvieron viajando al Viejo Continente para formar parte del Frontball Academy Games que será fue en la localidad francesa de Anglet.

Los chicos se ganaron el derecho con un programa para las escuelas de la capital entrerriana para fomentar al deporte. En los diferentes establecimientos educativos enseñan a los alumnos el deporte y cuentan un premio muy interesante para los mejores que se destaquen en un Selectivo.

Alexis Ibarra y Misael Morales estuvieron en Francia para formar parte de una competencia para jóvenes valores en Pelota a Mano.

Ambos se ganaron con el derecho con una selección se realizó durante el primer semestre atrás y tuvo como vencedores entre el gran número de participantes a Alexis Ibarra y Misael Morales, que

Ellos estuvieron en Europa para formar parte del Frontball Academy Games y también una semana en la ciudad de Barcelona (España) para realizar algunos entrenamientos en unas canchas de primer nivel. Todo fue en el marco de los Segundos Juegos de la Academy y que tiene como principal objetivo el reunir a los jóvenes del deporte de diferentes partes del mundo.

También formaron parte de la delegación entrerriana Maximiliano Peterson, que es el presidente Asociación Paranaense de Pelota a Mano, y Nicolás Comas, dirigente y entrenador de los chicos.

Alexis Ibarra fue quinto a la categoría que participó y tuvo una aceptable labor en una competencia que se jugó en un país con cultura en la manito.

En tanto, Misael Morales se lesionó días antes de la competencia en Francia y a pesar de ser intervenido en uno de sus dedos de la mano zurda pudo formar parte de la actividad. En el certamen terminó segundo en una competencia que contó con grandes promesas.

Alexis Ibarra le contó a Ovación: "La verdad fue una experiencia que jamás nunca olvidaré. Conocí lugares que nunca había imaginado estar. Fue un sueño".

Luego agregó: "En lo deportivo me encontré con un nivel impresionante en los rivales. La verdad no pude meterme entre los cuatro mejores, pero igual me siento más que conforme".

En tanto, Misael Morales comentó: "La verdad fue hermoso todo y estoy más que conforme. A pesar de que me tocó lesionarme un par de días antes de la competencia pude jugar. Lloré al principio porque pensé que no llegaba para nada al campeonato en Francia. Pero por suerte fue la mano zurda y soy derecho y jugué.

"Llegué a la final a pesar de estar con una mano. La verdad no lo esperaba, más pensando que me tuvieron que operar y poner punto en el dedo", aseveró el joven jugador.

Alexis Ibarra y Misael Morales tuvieron un enfrentamientos entre ambos. La victoria quedó para Misael que se metió en la definición. Ambos jugadores seguirán en el deporte y esa es la idea principal del programa que tiene como premio nada más y nada menos que un viaje a Europa para jugar.

Los chicos fueron testigo de una experiencia única y que no se volverá a repetir. Pero por ahora apostarán a seguir en los diferentes clubes que cuenta con el deporte. El caso del Paraná Rowing Club, Echagüe y Pescadores y Náuticos.