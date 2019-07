Visita de lujo para el cierre

El Torneo Provincial Femenino tendrá hoy el desarrollo de la última fecha en el predio El Yarará y la jornada tendrá una visita especial. Se trata de Bárbara Pichot, hermana del emblemático ex-Puma Agustín, y una de las máximas referentes del rugby Femenino en el país. Su presencia servirá para darle una charla a las chicas sobre la difusión de este deporte y hablar de motivación, un tema clave para seguir con el acentuado crecimiento. Antes de la actividad de hoy, dialogó con Ovación y repasó el panorama que existe en el país.

“Se está trabajando muy bien en las Uniones, porque se está pidiendo números y el rugby Femenino creció de una forma impresionante. Las mujeres se han animado mucho más a hacer otras cosas y las generaciones que vienen ahora son fuertísimas. Son procesos que se van dando de a poco”, expresó.

“Pero si captás jugadores, después hay que mantenerlos en el club. No podés dejarlos solos. Lo mismo pasa con las chicas, habrá que ver cuántas quedan en el futuro jugando y en eso tiene que trabajar cada Unión para que no quieran largar. Hay que darle cosas para incentivarlas”, agregó.

Pichot también se refirió al lineamiento que baja desde la World Rugby en cuanto al trabajo con el Femenino.

“Adentro de World Rugby está Agustín (actual vicepresidente). Él se movió mucho para que Sudamérica crezca. Y en el aspecto Femenino se está dando también. Ellos quieren que crezca la mujer dentro del rugby, no solamente como jugadora, sino también como dirigente, manager, nutricionista, kinesiólogas y en otros aspectos”, sostuvo.

En cuanto a los problemas que suelen frenar el crecimiento, Bárbara expresó: “Las limitaciones pasan por un tema social, el rugby siempre fue un deporte de elite. Se veía así por lo menos. Después fue cambiando y hoy, la mujer que está jugando es de clase media social baja. Hay que romper con esa pared que dice que el rugby solo es masculino”.

En cuanto a la actividad que habrá hoy en el anexo del Paraná Rowing Club, la referente del rugby Femenino señaló: “La clínica la van a dar algunos entrenadores y una viene a aportar su experiencia. También vamos a observar algunas chicas, es como un trabajo de scouting. Les vamos a hablar del movimiento que hay, pero que siempre tienen que trabajar porque esto no es gratis. Hay que tener mucha humildad, respeto y compañerismo. Son tres palabras que no me canso de repetirlas porque todavía nos falta esa unión adentro y afuera de la cancha. La mujer siempre quiere tener la razón y somos más difíciles de manejar. Hoy se necesita psicólogos deportivos, porque al rugby lo mueve la cabeza. Lo emocional incide mucho y hay que darle a las chicas diferentes herramientas”, sostuvo.

En otro tramo de la charla, Pichot se refirió a la importancia que tiene el trabajo físico, que las jugadoras deben tomar conciencia de ello.

“Todavía hay chicas que son algo ‘vagas’ y no le dan mucha bolilla al tema físico. Ellas se tienen que auto exigir para jugar, falta un montón en este aspecto, pero estamos mejor. Las chicas que están en los seleccionados de la UAR hacen un trabajo similar al de los varones, las pesan todos los días. Eso es una exigencia brutal porque les cuesta un poco”, indicó.

“La clave acá es apuntar al semillero, tenemos muchas jugadoras grandes y pocas infantiles, tenemos que apuntar a que crezca la base”, agregó.

Por último, hizo referencia al Seven de la República Femenino, que se jugará en Paraná a fines de noviembre y por primera vez separado del Masculino.

“Eso es algo que nos da paridad, pero también debemos exigirles rendimientos. Que hagan el esfuerzo así nosotros también lo hacemos. Hay un camino largo por recorrer y eso depende mucho de los entrenadores y los dirigentes”, finalizó.

ACTIVIDAD. En el predio El Yarará, los partidos comenzarán a las 10.40 y se extenderán hasta las 15 aproximadamente. Jugarán equipos de la Costa del Paraná y del Uruguay.