Visita internacional en Atlético Paraná

El estado del campo de juego del estadio Pedro Mutio se encuentra entre los mejores del país. El impecable verde césped trascendió a todo el territorio argentino con la participación de Atlético Paraná en la B Nacional. Durante los encuentros que fueron televisados desde barrio San Martín fue destacado el trabajo encabezado por Martín Gentile, encargado del mantenimiento del escenario Decano.





La casa del Rojiblanco este viernes recibió una visita internacional. El ingeniero agrónomo Jorge Palma, que estuvo a cargo del mantenimiento del centro de entrenamiento del seleccionado español en la Copa del Mundo Brasil 2014, recorrió el terreno de juego ubicado en calle Ruperto Pérez. Palma arribó a las instalaciones del club pasadas las 9.30 acompañado por Elvio Pérez, canchero del club All Boys de La Pampa. El profesional fue recibido por el presidente José Cáceres, los directivos David Cáceres, Lautaro Rodríguez y Gustavo Osuna. Luego recorrieron el estadio Pedro Mutio.





parana.jpg Foto UNO/Diego Arias





A través de la tecnología y por intermedio de Martín Gentile, Palma conoció el verde césped en imágenes. El viernes pudo transitar sobre el terreno de juego. "Está fantástico. Se nota que hay buenas herramientas aquí", remarcó, en diálogo con UNO. Luego añadió: "A través de Martín (Gentile) se que tiene el apoyo completo del club. No le hace falta lo que pide más allá que no pide más de lo que necesita, pero está a la vista. No puedo decir mucho más porque cualquiera que venga puede decir lo mismo. Estoy seguro que el técnico y el equipo deben estar contentísimos".





Palma tiene una amplia formación académica. Es ingeniero técnico agrícola, licenciado en ciencias ambientales y tiene un master en economía. Su gran pasión por el fútbol lo llevo a tener en claro donde iba a orientar su trabajo. "Soy de Sevilla, vivo cerca del estadio del Sevilla y saber que podía unir mis estudios de agronomía con la pasión del fútbol era fantástico. Por eso puse 150 por ciento en intentar ingresar en este sector", relató.





parana1.jpg Foto UNO/Diego Arias





Su primera experiencia en un campo de juego fue en un link de golf. En el mundo del fútbol ingresó en el 2012 cuando estuvo a cargo de los estadios de la Copa de África. También trabajó para la Real Federación Española de Fútbol y en el Club Mónaco de Francia. En los primeros días del 2018 arribó al país para recorrer los principales estadios, pero también visitó escenarios del interior.





Palma asegura que, más allá de las enormes diferencias de infraestructura y presupuesto, con trabajo se puede equiparar el estado del escenario. "El perfil de suelo no es igual en todos lados. En muchos sitios el suelo es arcilloso, en otros arenoso, en otros es una mezcla de tierra con otras cosas. La base es lo más importante: que una cancha esté bien construida desde su inicio. Hay campos que salen de la nada de repente, hay proyectos serios de construcción y eso determina mucho la calidad de la cancha. Si tienes un buen profesional a cargo, cualquier mala cancha es muy mejorable", aseveró.





parana3.jpg Foto UNO/Diego Arias





Sábado y domingo, Palma se reunirá con colegas del país en la localidad santafesina de El Trebol, donde será uno de los locutores de una clínica sobre mantenimiento de campos de juego. "Nos reuniremos 50 colegas del sector. Estoy seguro que cada uno de los profesionales va a regresar a su lugar de trabajo con fuerza renovada y energía para mejorar sus campos de juego. Yo también aprovecharé este tiempo. Estamos para compartir porque la información mejora al sector", concluyó.