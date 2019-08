Villaguay correrÃ¡ por el Aniversario 196Âº

Villaguay ya palpita la Maratón por el 196° Aniversario de la ciudad y la comisión organizadora representa al Club de Corredores de Alan Espinosa.

La cita para la primera edición de la maratón aniversario se llevará a cabo el día sábado 16 de noviembre y estará abocada a las actividades oficiales por el aniversario de la ciudad. La maratón contará con dos categorías: 5k participativos y 10k competitivos y tendrá la participación de atletas de elite, entre ellos Martín Méndez representante sudamericano y panamericano de la selección argentina de atletismo, oriundo de la ciudad de Concordia. También habrá importantes premios en efectivo para los ganadores de la categoría general de los 10k y para los primeros puestos de cada categoría por edad, sumando un total de 90.000 pesos Atletismo en dinero, además de trofeos para los ganadores y medallas para todos los participantes.

Miriam León, Darío Báez y Juan Ignacio González, organizadores y corredores, visitaron ayer Diario UNO con el objetivo de promover la actividad. “Será el 16 de noviembre enmarcado en los festejos por los 196 años de Villaguay y habrá dos distancias, 10 y 5 kilómetros. En la cuestión organizativa está el Club de Corredores de Alan Espinosa que es de Villaguay y a su vez está la Municipalidad que nos hará el diagrama del circuito. Está certificado por la Confederación Argentina de Atletismo por lo tanto la marca que haga cada atleta estará registrada y le servirá para poder competir en otras competencias que exijan alguna marca a la hora de inscribirse o de participar”, comentó León en su primera apreciación.

Además de lo deportivo para esa fecha se espera una concurrencia importante de gente ya que habrá otras actividades como para deleitarse en Villaguay. “Como te decía Miriam estamos adheridos a los festejos de la ciudad. En la parte de cultura se hace el Precosquín viernes y sábado y el domingo está en Encuentro Entrerriano de folclore así que será un fin de semana bastante ajetreado. Nosotros le sumamos la parte deportiva para que tenga otro matiz”, confesó Báez.

González habló de este aspecto que los lleva a ser corredores y organizadores a la vez. “Yo (Juan Ignacio) y Miriam vamos a correr 10k, pero Darío no sabemos, porque está en la parte organizativa y todo no se puede. De todos modos todos estaremos atentos para observar los detalles para las próximas ediciones, en qué nos sentimos bien y ver qué dice el corredor, cómo se sintió y cómo la vivió para saber si hicimos bien las cosas o no. Yo iré en los 10k buscando otras marcas”, confesó y agregó Miriam: “Yo también voy en los 10k y las metas en lo organizativo pasan por llegar a un buen marco de corredores, que sea una maratón importante a nivel provincial así nos podemos instalar de a poco.

En lo deportivo quiero lograr lo mejor que se pueda como atleta”. Se esperan más o menos unos 1.000 asistentes, así lo graficó Báez y además adelantó una sorpresa. “Queremos ese número y además los que vayan tendrán una sorpresa ya que tendremos a Martín Méndez con nosotros, un atleta muy reconocido para todos los que hacemos atletismo. Fue quinto en la Media Maratón Internacional y el es la figura del evento”. Cabe destacar que la inscripción ya está abierta online y la página es www.encarrera.com.ar.

Todo está encaminado para que sea una gran fiesta del atletismo, así lo demuestran los organizadores quienes han pensado en cada detalle para lograr esta maratón y encima en una celebración tan especial y emotiva para la ciudad.