VIDEOS: Maxi Arigossi dio cátedra en Paraná

El box de crossfit de calle Alem 705 contó con la prestigiosa visita de Maximiliano El Negro Arigossi, uno de los atletas más destacados de la disciplina en el territorio nacional. Durante el sábado se desarrolló una clínica en las instalaciones que son propiedad de Matías Reyes y Alejandro Guzmán donde 20 protagonistas pudieron nutrirse de los mejores conceptos en la materia.

En un hueco del trabajo Arigossi habló con Ovación respecto de su visita. “Es lo que realmente siempre quiere hacer uno en la disciplina que este que es recorrer el país con lo que a uno le gusta y lo hago de dos maneras compitiendo y enseñando. Acá estamos en este caso en Paraná con este training camp y me parece fascinante que la gente se cope, se prenda y salga una experiencia interesante como son estos días de entrenamiento”.

Embed

“La verdad que los vi muy bien y muy bien predispuestos y también con cierta duda, cierto temor al principio porque no me conocen. Encima yo empiezo duro y después me voy ablandando y luego nos comenzamos a reír. Salió todo muy bien”, contó Maximiliano respecto de la recepción que tuvo por parte del grupo que fue parte de los entrenamientos.

Las instalaciones en calle Alem son impecables y fue algo que destacó el visitante. “Son ideales. No nos falta nada, mucho espacio, mucho material y la verdad que no me puedo quejar y no siempre pasa, así que esto es un lujo”.

Embed

Todavía pasa, por ignorancia o desconocimiento, que el crossfit no está bien visto en cierta parte de la población. Según el atleta de elite es por falta de conocimiento. “Hay un temor que se basa en la ignorancia, pero no desde el lado malo. Es realmente que no saben lo que es la disciplina. Tienen que animarse e ir a cualquier box del país o del mundo ya que hay clases sin costo. Que la hagan y mejor si en un lugar confiable porque el coach a cargo será el responsable de cuidarlo. Y como en cualquier disciplina todo lleva su tiempo y ritmo, pero la verdad que es para todos desde los 70 a los 6 años. Obviamente cada uno va a trabajar de acuerdo a su edad, pero siempre se le encuentra la vuelta para hacer todo acorde a las necesidades de cada uno”.

Más allá de lo que fue la clínica, Arigossi está planificando ingresar al próximo Mundial de la disciplina que será en Estados Unidos. “Estamos tratando de clasificar a los Crossfit Game, que sería el Mundial, que se hace en Estados Unidos y ahora a fin de año en noviembre y diciembre hay una competencia que es sancionada por la organización de crossfit y el ganador gana un cupo para el Mundial. Yo el año pasado la gané, pero no era oficial todavía así que trataremos de replicar el resultado y que sea oficial”, dijo y agregó: “El primer paso es clasificar y una vez que haya clasificado realmente la idea es quedar bien ranqueado dentro de esa competencia. Una vez clasificado la preparación de verdad tiene un giro donde te preparás diferente para esa competencia que dura cinco días y es integral y abarcativa. Entonces es poner la mente en eso y dar todo para estar ahí en lo más alto”.

Embed

Prestigio, es la palabra que define a este atleta, según los entendidos en la materia. “Siento muchísimo orgullo. Cada vez que veo una nota mía o saber que voy a un lugar y de pronto hay 20 tipos que quieren participar de esto me llena de orgullo y es lo mejor que le puede pasar a uno como deportista o instructor”.

“El primer turno es el más largo y el más pesado, ahí trabajo la fuerza y el levantamiento, porque estoy más fresco. En el segundo le doy más intensidad a lo metabólico y a lo cardio. Y el tercero es un poco más liviano, trabajo más técnica y debilidades. Y a medida que me voy aproximando a la competencia ese volumen va bajando porque necesito compensar y recuperarme”, contó por último.