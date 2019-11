Video: Mario Sciacqua dejó de ser el técnico de Patronato

Luego de la dura derrota ante Godoy Cruz de Mendoza por 2 a 0, Sciacqua sostuvo que estaba confundido y que se iba a tomar gran parte de la noche para analizar su situación. En la mañana de hoy se reunió con sus colaboradores y tomó la decisión de alejarse del cargo de entrenador de Patronato.

Cobertura de la WEB de UNO en la conferencia de prensa:

"Mi decisión es no continuar, me voy con todo el dolor porque siempre me sentí valorado. Anoche, cuando Rosales (Santiago) erró el gol contra Godoy Cruz se me cayó la persiana, ahí me di cuenta que tenía que tomar una decisión. Quiero que esto se entienda bien, ahí sentí que ya no había marcha atrás", afirmó en la conferencia de prensa.

"Les agradezco a todos, a todos los empleados, a los cancheros, a la gente que trabaja en La Capillita", dijo un emocionado Sciacqua en el cierre de la conferencia.

Los resultados no acompañaron ya que de los últimos 27 puntos en juego solamente sumó tres. En principio, el DT interino para el partido ante San Lorenzo sería Gabriel Graciani. El partido será el domingo desde las 17.10 en el Nuevo Gasómetro con el arbitraje de Pablo Echavarría.