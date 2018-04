VIDEO: Desgarrador grito de un jugador de la NBA tras sufrir una dura caída

La NBA volvió a estar conmocionada tras la espeluznante caída de Patrick McCaw en el partido entre Golden State Warriors y Sacramento Kings.





El joven jugador del actual terminó gritando de dolor tras una caída en una desafortunada acción ofensiva. El rival que provocó la lesión estaba totalmente hundido al ver cómo McCaw abandonaba el pabellón en camilla.





"No quiero ver las imágenes, no quiero verle diciendo que no siente la parte de abajo del cuerpo" comentó Vince Carter tras ser preguntado por el estado de McCaw.





El jugador de los Kings no quería ni escuchar lo que le pasaba al jugador de los Warriors que, tras una terrible caída, terminó en el hospital. McCaw gritaba que no sentía la parte inferior de su cuerpo, no podía mover las piernas tras el impacto en la espalda.





Golden State superó 112-96 a los Kings y después en sus redes sociales anunció que están a la espera de los estudios realizados para tener un profundo conocimiento de la gravedad de la lesión.