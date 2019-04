Victoria de San Martín en San Juan, pero no le alcanzó

San Martín de San Juan consiguió una victoria por 2-1 frente a Talleres, pero no le alcanzó para permanecer en la primera categoría del fútbol argentino.





El Santo tenía que esperar que Patronato empate o pierda para jugar un desempate y no jugar la próxima temporada en la Primera B Nacional. Por lo tanto, con el triunfo por 2-1 del paranense sobre Argentinos dictaminó su descenso y no sirvieron los dos goles de Marcos Gelabert. Mientras que Talleres, con esta derrota, no logró la clasificación a la Copa Sudamericana 2020.





Ahora, ambos deberán enfrentarse por la Copa de la Superliga que entrega un boleto para el torneo Sudamericano y otro para la Libertadores.