Victoria Michel, la Pantera paranaense que quiere ser olímpica

—No soy hincha de ningún equipo porque no me gusta el fútbol.





—¿Un club?

—Echagüe me marcó. Fue como mi segunda casa cuando estaba en Paraná.





—¿Una competencia?

—La VNL que disputamos el año pasado. Me gustó y la disfruté mucho.





—¿Un equipo?

—El equipo de San Lorenzo de ahora y el plantel de Echagüe que jugó la Liga en 2016.





—¿Una jugadora con la que compartiste vestuario?

—Un montón, pero una muy cercana es Valentina Galeano.





—¿Un técnico?

—Fer Zapata. Me formó mucho como jugadora y como persona.





—¿Un estadio?

—El Estadio Central de Ekaterimburgo en Rusia.





—¿Un triunfo?

—Todos los triunfos fueron importantes.





—¿En qué Liga te gustaría jugar?

—Me gustaría mucho jugar en la Liga de Italia o en Brasil.



—¿Cuál fue el punto que más gritaste?

—Fueron muchos, pero los que más recuerdo son los que hicimos contra Boca en las finales que hemos jugado.



—¿Cuál fue el Mundial de fútbol que más te gustó?

—Ninguno, ja. No me gusta el fútbol.



—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Manu Ginóbili encabeza cualquier lista. Luego Messi, Lucha Aymar, Tatiana Rizzo y Vale Galeano.



—¿Tres del mundo?

—Va de nuevo Ginóbili y Messi y Luciano De Cecco.



—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Lo pensé, pero no me veo hoy con otro estilo de vida. Estoy muy bien con lo que soy.



—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Naa, no tengo algo que me salga re bien. En los juegos de mesa soy buena.



—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Me gusta mucho tomar mates, escuchar música, estar sola, leer y ahora estudiar ya que empecé.



—¿Qué estás estudiando?

—Licenciatura en comercialización.





—¿Cuál fue tu primer sueldo o viático y en qué lo gastaste?

—Sí, el primero fue en Echagüe en la primera Liga en 2013 o 2014. Eran 200 pesos, pero no recuerdo en qué lo gasté.





—¿A qué cosas le tenés miedo?

— A crecer. No sé si es miedo, pero es algo que pienso bastante seguido. Cómo se pasa la vida de

rápido.

—¿Qué cosas te sacan?

—La gente mala.





—¿Qué cosas te hacen reír?

—Todo y más si tengo sueño.





—Peor no tengo, pero he comprado un montón de boludeces en los viajes. Viste que llevás esto o aquello por las dudas, pero hay cosas que no se usan nunca.





—¿Una comida?

—El asado con achuras. El asado solo no, tiene que tener achuras por favor.





—¿Un postre?



—El helado y la tarta de manzana invertida de mi mamá.







—¿Una bebida?



—El mate.







—¿Qué música escuchás?

—De todo un poco, música en inglés, pop, cumbia, regaetón, folclore por ahí.





—¿Una película o serie?



—Grey's Anatomy, serie.





—¿Un viaje?

—A Brasil, Cabo Frío con una familia de amigos. Y con vóley los viajes de la Nations League y Japón.





—¿Una ciudad?



—Ankara, Turquía, me gustó mucho.

—¿Un lugar para vivir?



—Por ahora te digo Paraná que es mi ciudad. Más adelante no sé.



—¿Un barrio de Paraná?

—El barrio Paracao.



—¿Un hombre?

—Dos. Mi papá Nito sin dudas y mi hermano Federico.



—¿Una mujer?

—Cinco: mi mamá Belén, mi abuela María Inés, mi tía Sylvia y mis amigas Sabrina y Valentina.



—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Tengo un par, pero me quedo con Caro Costagrande, crack del vóley.



—¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo varios, pero no uso ninguno, excepto los de vóley donde te pasan los horarios de entrenamiento.



—¿Si te obligaran a salir de uno de esos grupos de cuál saldrías y por qué?

—No saldría porque no los uso.



—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en qué lugar?

—Con Valentina Galeano yendo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Es un gran sueño.