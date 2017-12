Vendió budines para llegar a un Sudamericano y volvió con dos medallas

Ana Lucía Furrer, la oriunda de Gualeguay que participó del décimo Torneo Sudamericano de Kick Boxing WAKO 2017, realizado en Foz do Iguazú, Brasil dialogó con UNO sobre sus sensaciones de haber logrado por primera vez ser parte de la delegación argentina. "Fue una experiencia increíble, fueron dos días de peleas en mi caso, si bien duraba 3 días el torneo. El primer día gané contra una colombiana en 'Low' y al otro día hice 3 peleas juntas, dos de 'Kick Light'."









furrer2.jpg Foto: Facebook Ana Lucía Furrer









En relación a las dos medallas de plata que logró en el Torneo, una en la modalidad "Low Kick" y otra en "Kick Light", la artista marcial se mostró feliz de participar pero también con ganas de lograr más en su próximo torneo. "Perdí la final contra una brasilera de mucha experiencia, salí de ahí y me subí al ring. Eso me jugó en contra si no, hubiese ganado; pero bueno es así. Igualmente siento una felicidad enorme de representar al país y llevar esta camiseta."





En este sentido, contó a UNO acerca de los torneos por los que tuvo que pasar previamente y que debió ganar para poder llegar a este torneo internacional: "Hace 3 años que practico el deporte pero al principio era más por recreación. Este año pude clasificar al Sudamericano porque obtuve medalla de oro en las dos modalidades del Open Nacional de Kickboxing que hace la Federación Asociada a la WAKO (Asociación Mundial de Organizaciones de Kickboxing)."









furrer1.jpg Foto: Facebook Ana Lucía Furrer





La gualeya tiene 28 años y desde que este deporte se convirtió en olímpico, en 2016, tiene el objetivo de llegar a ese nivel, a una competencia de la magnitud de un Juego Olímpico aunque también cuenta que ha sido difícil lograr el lugar donde está hoy ya que este año se dedicó exclusivamente a terminar sus estudios de Bioquímica cursando el último año.





LEE MAS: Gualeya se destaca en el kick boxing internacional





Por otra parte, en cuanto al financiamiento de sus gastos para poder participar del Torneo Sudamericano en Brasil, Furrer mencionó que no tiene beca en el ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) para que la ayuden económicamente; por lo tanto, debió buscar otra forma de conseguir apoyo. "Hablé con la gente de 'Aceites Napus' y ellos me patrocinaron con productos, entonces con eso empecé a vender budines fit para deportistas y ganarme mi dinero. El año que viene, si clasifico nuevamente, iría a Cancún donde se van a jugar los Panamericanos así que seguiré vendiendo."