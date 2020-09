Vela: un paranaense que da cátedra en EE.UU.

El paranaense Juan Pablo Carranza, de 36 años, es entrenador de vela (Optimist, láser y 470) en el Paraná Rowing Club, pero desde hace varios años también transmite sus conocimientos en los Estados Unidos. Cabe destacar que además fue competidor cuando era más joven, en Optimist primero y luego en la Láser alcanzando grandes resultados en diferentes campeonatos.

Ahora, debido a la pandemia viral llamada coronavirus, este último plan, el de viajar a Norteamérica, deberá esperar hasta el año próximo. Lo que sí hace es dar clases en el PRC. Como las actividades volvieron para atrás, el instructor da cátedra vía Zoom.

Carranza habló con Ovación y primero contó cómo fueron sus inicios en esta disciplina. “Arranqué desde muy chico en el deporte de la vela. Mi padre nos introdujo a los 5 años junto a Leo mi hermano y los primeros pasos los hicimos en un Optimist que era para mi hermana maVela yor, quien nunca se enganchó. En 1994 arrancamos los entrenamientos en el PRC todos los fines de semana”, narró primeramente, y luego recordó: “En la clase Optimist, que es hasta los 15 años, obtuve muchos campeonatos en diferentes lugares como Rosario, Junín, Córdoba, San Nicolás y otros lugares que ya no recuerdo. Luego pasé a navegar en la clase Láser, en la cual también tuve una buena performance ganando varias regatas, una de las cuales fue el Campeonato Argentino. Después decidí compartir y transmitir mi experiencia a los chicos y empecé a dar clases de Optimist en el club”.

Carranza le fue tomando el gusto a esto de enseñar, y tan es así que logró traspasar fronteras para llegar a los Estados Unidos “Me di cuenta de que me divertía mucho enseñar y trabajé en diferentes clubes para luego hacer mi primer experiencia como entrenador en Estados Unidos. En 2008 me contrataron por primera vez. Fue un equipo de la clase Láser en New Jersey, y a partir de ese viaje fue una constante el viajar todos los años. Es más, en algunas oportunidades hasta llegué a viajar dos veces en el año para realizar clínicas o entrenar para campeonatos específicos. Tengo una relación muy linda allá con el deporte y en 2012 hasta me premiaron como el mejor entrenador de vela en Nueva York. Es toda una vida entrenando allá”.

“Trabajo mucho con equipos con base en Long Island Nueva York y Connecticut y de ahí viajamos a todos lados desde la costa este a oeste. Generalmente los equipos son de Optimist y Láser, siempre con chicos de 10 a 18 años. En Estados Unidos el deporte se llama sailing y las familias le dan mucha importancia, ya que si los chicos logran resultados buenos les sirve para aplicar y así poder ingresar a las universidades más prestigiosas como Harvard, Yale y Stanford”, sostuvo el paranaense respecto de sus labores en los Estados Unidos”.

Para esta temporada Juan Pablo tenía pensado viajar como todos los años, pero extender su estadía en EE.UU. L a m e n t a b l e - mente el coronavirus arruinó sus planes. “Justo para este año había tomado la decisión de viajar varios meses y ya tenía cerrado para entrenar a un equipo en Brant Beach, New Jersey, y por el momento parece que quedará para 2021”. Por último el entrenador habló de su tarea, junto a sus hermanos, en el Paraná Rowing Club, la entidad de sus amores: “En la Escuela de Vela del Paraná Rowing Club tenemos Optimist, Láser y 470. Yo estoy a cargo de la clase Láser, en la cual tenemos un grupo hermoso de distintas edades. Estamos todos los sábados de 10 a 17. Ahora las actividades se encuentran suspendidas por la pandemia, así que aprovechamos para reforzar la parte teórica haciendo clases por Zoom”, finalizó.