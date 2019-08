Vázquez volvió a jugar en La Capillita

Luis Vázquez regresó rápidamente a la capital entrerriana. Fue apenas dos semanas después de su viaje a Buenos Aires. Pero esta vez el delantero se presentó con otra indumentaria laboral, con otros colores. El atacante que recientemente fue adquirido por Boca Juniors a Patronato tuvo ayer su estreno con la pilcha del Xeneize. Se calzó la camiseta número 9 en el encuentro que protagonizaron los elencos de la División Reserva en el predio La Capillita.

El atacante disputó los 90 minutos del encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Superliga de la división. Fue la referencia ofensiva del elenco dirigido por Rolando Schiavi. Por momentos jugó demasiado aislado. Se las ingenió para generar infracciones y provocar acciones de balón detenido.

Al término del encuentro, que finalizó igualado 1 a 1 (goles de Juan Cruz Franzoni para el dueño de casa y de Adrián Sánchez para la visita), recibió mimos de todos lados. De sus excompañeros y de los actuales. También recibió un fuerte abrazo del Flaco Schiavi, su actual entrenador, y de Martín de León, quien lo dirigió hasta hace un par de meses. “Me pone muy feliz verte con esta camiseta”, lo felicitó su ex-DT y actual coordinador general de las categorías formativas de Patronato, quien observó el juego desde un costado del campo de juego.

“Haber debutado ante mi exequipo generó un montón de sensaciones: felicidad, tristeza, angustia. Volví a ver a quienes eran mis compañeros. Estoy muy contento porque me recibieron muy bien. De todos modos ahora son rivales y di lo mejor en el partido”, remarcó el santafesino en diálogo con Ovación.

“La ansiedad se me fue muy rápido. Estaba concentrado en el partido, y cuando se juega no se regala nada, menos la actitud. Por eso me enfoqué rápidamente en el encuentro”, agregó el ex-Patronato.

Vázquez se encuentra en pleno proceso de adaptación en las enormes exigencias del Universo Xeneize.

“Trato de acostumbrarme a lo que es el mundo Boca e intentar agarrarle la mano. Me cuesta entender muchas cosas todavía, pero de a poco me voy adaptando. Cuando llegué a Patronato desde Santa Fe también me costó agarrar ritmo. De a poco me adapté y ahora gracias a Dios estoy en Boca”.

En su primer juego con la camiseta azul y oro Luis protagonizó los 90 minutos completos. “Siempre trato de jugar la mayor cantidad de minutos posible. Saber que, más allá del cansancio, tengo que seguir corriendo y poniendo actitud”, resaltó el delantero que tiene una meta en el futuro inmediato. “Mis objetivos ahora son sumar la mayor cantidad de minutos posibles. Ya sea en Reserva o en Primera División”, se entusiasmó.