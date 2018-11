Van en busca de las finales

Este fin de semana se jugará la instancia previa a los partidos por el título en todas las categorías del certamen femenino paranaense. En cada caso, estarán en juego las copas de Oro, Plata y Bronce, según las ubicaciones de la fase regular. En Primera división, los cruces por el trofeo principal lo protagonizarán Talleres Rojo (número 1 de la clasificación)-Estudiantes Blanco (4º) y Estudiantes Negro (2º)-Hípico Concordia (3º).

El torneo Oficial de hockey sobre césped femenino está en su instancia definitoria y crece la efervescencia por conocer a sus ganadores. Este fin de semana se disputarán los juegos semifinales en todas las categorías, divididas en tres copas, que determinarán qué equipos jugarán por los respectivos títulos.

Así, conjuntos de cinco localidades entrerrianas competirán por el mejor cierre de año posible en el certamen que se organiza desde la Asociación Paranaense de Hockey sobre Césped (APH). Además, el reciente cierre de la fase clasificatoria determinó no solo la conformación de esta nueva instancia, sino también la ubicación de cada línea de cara al torneo Dos Orillas 2019, que se realiza en conjunto con los representantes de la Asociación Santafesina (ASH).

Copa de ORO. Los cruces de este premio tendrán se dividirán hoy en las canchas de césped sintético Rubén Varisco (del Club Atlético Talleres -CAT-) y en el complejo El Plumazo (del Club Atlético Estudiantes -CAE-), desde las 8.30 e ininterrumpidamente hasta las 20, aproximadamente.

Así, luego de los partidos de las divisiones inferiores y preliminares, el broche estelar estará a cargo de la Primera. En el predio de La T, su línea Roja –invicto ganador de la clasificación– recibirá y a la Blanca del CAE –cuarto–; en el del Albinegro, su representación Negra –segunda– chocará con la de Hípico Concordia –tercera–.

Vale aclarar que en los play-offs no opera la ventaja deportiva por lo cual, en caso de empate, habrá definición por penales en movimiento (también llamados australianos).

DE PLATA. En este caso, las sedes de los enfrentamientos sabatinos serán las carpetas de césped artificial del complejo La Tortuguita (del Paraná Rowing Club -PRC-) y del Club Atlético Paracao (CAP), con los mismos horarios.

En la de agua del PRC, el partido principal lo animarán la línea Azul del PRC (sexta en la clasificación) y el CAP (séptima); en el sitio del Auriazul se medirán Paraná Hockey (quinto) y Capibá Rugby (sexto).

Bronce. Para mañana quedarán las eliminatorias de esta copa, que tendrán una previa el sábado. Es que las categorías que tienen 13 equipos (Reserva, Sub 16, Sub 14 y Sub 12) definirán, previamente, cuáles de los ubicados en las posiciones 12ª y 13ª pasa a semifinales. Siguiendo el cronograma de horarios, la división mayor tiene programado que en La Tortuguita se enfrenten Universidad Nacional del Litoral (UNL) de Santa Fe –noveno– y Huracán de Victoria –12º–, y en El Plumazo lo hagan Tilcara –10°– y Talleres Blanco –11°–.

DOS ORILLAS. Los primeros equipos de caballeros de Paraná Rowing y Náutico El Quillá se enfrentarán nuevamente. Esta vez será por el certamen que une a conjuntos de las Asociaciones Paranaense (APH) y Santafesina (ASH). El juego es válido por las semifinales de la copa de Oro y el ganador se medirá por el título ante Estudiantes, ya clasificado finalista.