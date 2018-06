"Vamos por todo", dijo Musculito Blanc

Será la pelea más importante de su carrera deportiva. Hoy, Leandro Musculito Blanc va por una de esas tardes, donde se puede convertir en épica. El boxeador concordiense tendrá la posibilidad de conseguir la Medalla de Oro en los Juegos Suramericanos Odesur 2018.

Desde las 19 (hora argentina) el púgil entrerriano se medirá ante el colombiano Yuberjen Herney Martínez Rivas en Cochabamba, Bolivia, donde habrá una gran expectativa de todo el cuerpo técnico de la Selección Argentina. El lunes, Musculito venció por puntos al venezolano Miguel Ramos y se aseguró mínimamente la Medalla de Plata.

La velada, dentro de los 49 kilogramos Mini Mosca Masculina, se dará en el Coliseo Municipal de Punata, donde Blanc buscará algo más que una medalla, sino cerrar una histórica participación. No obstante y cualquiera sea el resultado, el púgil concordiense habrá cumplido un notable certamen, ya que accedió a una instancia final.

En la previa de la pelea, Ovación charló con Musculito que analizó lo que fue la pelea por las semifinales ante el venezolano Ramos y lo calificó de "un rival muy digno. El equipo no esperaba tanto de él, ya que no lo conocíamos y no tenía experiencia internacional. Me sirvió para saber dónde estamos parados y que tenemos un buen ritmo y un buen nivel. Me exigió al 100 por ciento. Terminé cansado, pero por suerte se me dio la victoria y pasamos a la final".

Blanc conoce de este tipo de desafíos, ya que en 2014 también integró el plantel de la Selección Argentina que intervino en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Con una experiencia mayor y como él mismo lo indica, con una mejor preparación, irá hoy por todo.

"Vamos a dejar todo ante Colombia para volver a la Argentina con el Oro y sumar una medalla más para nuestro país. De todas maneras vamos a volver contentos y victoriosos por el trabajo que hicimos hasta acá. Igual, vamos por todo, a jugarnos el todo por el todo", expresó el deportista de 25 años.

También sabe que las buenas energías y el aliento llegarán desde su Concordia natal, donde sus familiares y amigos esperan con ansiedad la pelea. "Son días largos y lo mejor es que en casa está mi hijo Yamil, que me da fuerza desde allá, como mi señora, mis padres, hermanas, familiares y los amigos que siempre están", comentó.

El rival, Martínez Rivas, tiene amplia experiencia en el cuadrilátero y dentro de su palmarés es Medalla de Plata conseguida en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Además, Musculito tiene como antecedente haberlo enfrentado el año pasado y eso será determinante.

"El año pasado tuve la posibilidad de pelear con él por la WCB. No me fue bien, perdí por puntos a cinco round, pero tampoco estábamos bien entrenados para esa pelea. Esta vez llego mejor preparado, así lo siento. Estamos mejor para darle guerra. El resultado seguramente va a ser más que positivo", finalizó el concordiense, que hoy buscará dejar su sello en Bolivia.