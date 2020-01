La llegada de Gustavo Álvarez como entrenador de Patronato trajo vientos de cambio en un plantel golpeado por los malos resultados. Si bien su debut no fue el mejor (perdió 1-0 con Vélez), tuvo solamente un par de entrenamientos para afianzar sus conceptos en el equipo. Ahora, con una pretemporada encima, el técnico pretende darle su fisonomía al 11 Rojinegro, con un sistema de juego que prioriza la tenencia de la pelota por sobre todas las cosas. En la etapa más dura del trabajo, el arquero Matías Ibáñez contó cómo viven este nuevo proceso y reconoció que tuvo algunos “llamados” para tentarlo a tomar otros rumbos.

“Ahora las cosas cambiaron, hoy se trabaja mucho más con pelota en vez de correr tanto, como se hacía antes. La verdad es que necesitábamos tener esta etapa, estar bien físicamente y prepararnos bien como para tener un buen semestre. Hace 20 o 25 días que jugamos el último partido. Necesitábamos cortar la seguidilla de encuentros porque encima no conseguimos resultados positivos. Creo que este parate nos vino bien como para empezar de nuevo, pensar en lo que viene y olvidar lo que pasó. Ahora solo nos queda arrancar de cero para mentalizarnos en mantener la categoría”, sostuvo en diálogo con Ovación.

En este sentido, el ex-Lanús manifestó que sumado a lo que resta de la Superliga y la Copa de la Superliga, se puede pensar en que será un campeonato completo.

“Vamos a comenzar un torneo nuevo. Queremos hacer borrón y cuenta nueva, porque creo que son 18 fechas en donde todo puede pasar. Hay que pensarlo de esa forma, porque además tenemos un nuevo entrenador. Así que necesitamos llegar al partido con Banfield con todas las pilas para buscar un buen resultado”, sostuvo.

matias ibañez.jpg Gentileza Código Patrón

En cuanto a la forma de juego que pretende inculcar Gustavo Álvarez, el arquero Rojinegro expresó: “Es una idea diferente a la que teníamos. Gustavo nos está dando herramientas para que podamos entender el sistema que quiere y su forma de juego. Tenemos 25 o 30 días de preparación previo al primer partido, tiempo suficiente para captar los conceptos”.

“Me parece que ahora somos un equipo que junta más pases de lo que éramos antes, cuando éramos muy directos, donde teníamos que llegar lo más rápido posible al arco rival y terminar la jugada. Ahora el entrenador nos pide tener un poco más de paciencia, tener más la pelota como para desgastar al equipo rival y encontrar los espacios cuando ellos cometan algún error. Cuando hay una crisis son buenos los cambios. Por eso la idea de Gustavo puede funcionar y estamos convencidos de eso”, agregó.

De los refuerzos que llegaron a comienzos de la temporada, sin dudas que Matías Ibáñez fue el que más rindió. Sobre esto, el bonaerense dejó en claro que “lo personal pasa a segundo plano”.

“Tuve momentos buenos y en otros no pude ayudar al equipo. Trato de dar lo mejor de mí, pero no veo lo personal. Eso lo hago al final de la temporada. Ahora solo pienso en lo colectivo. Estamos en zona de descenso, pero tenemos que hacer las cosas mejor y de esa manera vamos a conseguir el objetivo”, afirmó.

Al tener una actuación convincente fecha tras fecha, no era extraño que Ibáñez sea sondeado por otros equipos.

19f1.jpg No perdió el tiempo. Ibáñez llegó ayer a Paraná. Por la tarde realizó sus primeros movimientos en el estadio Grella.

“Tuve un par de llamados, ofertas concretas no hubo. Solo rumores. Pero yo tengo la cabeza puesta en Patronato, me comprometí en venir y no me quería ir a mitad de temporada. Por eso trato de hacer las cosas bien para mantener al club en Primera. Después veremos lo que pasa cuando termine todo”, sentenció.