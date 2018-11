Valle María se llevó todo

El fin de semana hubo una nutrida actividad para la definición de las categorías Menores en la Liga de la Asociación de Vóley del Interior de Entre Ríos (Avier). En diferentes escenarios se jugaron partidos para conocer a los mejores equipos en la rama Femenina, donde Valle María demostró todo su potencial al llevarse los títulos en cada una de las divisiones.

De manera anticipada, la categoría Sub 12 ya se había consagrado días pasados en la localidad de Hernández. El sábado, en tanto, la Sub 13 (que intervino como Sub 15 B) se quedó con el título en Copa Plata. En semifinales, la Aldea se impuso a la Escuela Municipal de Ramírez por 2 sets a 0, mientras que en la final venció por el mismo resultado a Hernández con parciales 25-09 y 25-13. El podio fue completado por la Escuela Municipal de Seguí y cuarto resultó Ramírez.

El equipo campeón estuvo compuesto por: Camila Wagner, Naiara Detzel, Melany Detzel, Valentina Chevalier, Guillermina Santamaría, Sol Battauz, Micaela Muñoz, Delfina Gallo, Samira Rau y Angelina Kolmann. Entrenadora: Vanina Spahn.

El domingo, en el polideportivo Municipal de Valle María, llegó el turno de las otras definiciones. En Sub 15, las locales dejaron en el camino en semis a Litoral de María Grande por 2-0, mientras que en el cotejo decisivo doblegaron a la Escuela Municipal de Hernández por idéntico marcador y con parciales de 25-12 y 25-16. En el tercer lugar quedó Litoral, mientras que cuarto resultaron las representantes de Seguí.

El plantel que logró quedarse con la corona estuvo compuesto por: Rocío Stricker, Agustina Klein, María Brusco, Antonella Rome, Camila Domé, Nicole Pavón, Valentina Schvindt y Lucila Cuevas. Entrenador: Fito Streitenberger.

Por último, en Sub 17, el campeonato se definió entre Valle María y Hernández, quedándose el primero con el triunfo por 2 sets a 0 (parciales de 25-8 y 25-9). Antes, en semifinales, las chicas de la Aldea superaron a Litoral de María Grande por 2-0.

La Escuela Municipal de Ramírez completó el tercer lugar del podio, mientras que Litoral finalizó en el cuarto lugar.

Las jugadoras de Valle María que consiguieron el campeonato fueron las siguientes: Ailén Detzel, Julieta Conde, Fátima Battauz, Rocío Stricker, Agustina Klein, María Brusco, Antonella Rome, Camila Domé, Nicole Pavón, Valentina Schvindt y Lucila Cuevas.

Las mayores. El domingo se disputarán las finales de Mayores Femenino de la Avier, con los siguientes equipos: Valle María, Ferro de Diamante, Club Atlético Sarmiento de Crespo, Villa Libertador San Martín, Escuela Municipal de Nogoyá, Escuela Municipal de Hernández, Escuela Municipal de Ramírez y el Club Atlético Diamantino.

















Echagüe: prueba de jugadores





El sábado de 9 a 12 y de 13 a 15 se desarrollará una jornada de prueba de jugadores para la confirmación definitiva del equipo del Atlético Echagüe Club que participará de la edición 2019 de la Liga Argentina A2 de vóley. La entidad informó que aquellos que deseen asistir se contacten previamente al teléfono (343) 5162476 donde deben enviar los siguientes datos: breve currículum vitae, club actual, puesto en el que se desempeña, edad, estatura y alcance de bloqueo y ataque.