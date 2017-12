Va por otro capítulo de su historia dorada

Buenos Aires.— Independiente recibirá esta noche a Flamengo, de Brasil, por la primera final de la Copa Sudamericana que reeditará un duelo entre dos equipos históricos del continente. El partido que abrirá la serie final de la 16ª edición del torneo se disputará a las 20.45 en un colmado estadio Libertadores de América, con el arbitraje del paraguayo Mario Díaz de Vivar y la transmisión de TV de Fox Sports.

La revancha se jugará el miércoles 13 en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro y en caso de empate en el global no tendrá valor doble el gol convertido en condición de visitante.

A siete años de su última conquista internacional, en la edición 2010 del mismo certamen, Independiente volverá a protagonizar una noche de copa ante un rival de peso en Sudamérica, que también está sediento de títulos. Además de la gloria (y los dos millones de dólares de premio), el Rey de Copas buscará un reposicionamiento internacional luego de varios años de sufrimiento que incluyeron un histórico descenso a la segunda categoría del fútbol argentino.

De la mano de Ariel Holan, quien llegó bajo un manto de dudas por su pasado en el hockey y con apenas una experiencia "futbolera" en Defensa y Justicia, el Rojo recuperó esa vieja mística copera y con un fútbol -por momentos- vistoso llegó a la definición de un torneo que -de ganarlo- le dará la posibilidad de volver a jugar la Copa Libertadores y competir por dos títulos más: la Recopa Sudamericana y la Suruga Bank.

El equipo de Holan no estará solo en el primer duelo ante el equipo carioca ya que contará con el apoyo multitudinario de más de cuarenta mil gargantas rojas que agotaron todas las localidades y pondrán a tope el estadio Libertadores de América, que fue reinaugurado en 2009 pero recién terminado el año pasado.

"La gente me sorprende día a día. Es maravilloso y espectacular lo que se contagia con la gente. Somos millones con la misma energía intentando que el equipo pueda hacer dos grandes partidos", expresó un confiado Holan, quien todavía no confirmó el equipo pero no variará mucho del que jugó las semifinales ante Libertad, de Paraguay.

El Rojo está invicto en casa ya que ganó cuatro de los cinco partidos que disputó en la campaña que tuvo como rivales a Alianza Lima, de Perú (0-0), Iquique, de Chile (4-2), Atlético Tucumán (2-0), Nacional, de Paraguay (2-0) y el mencionado Libertad (3-1).





El Var, presente en Avellaneda

Tal como sucedió en las fases finales de la Copa Libertadores de América, estos dos partidos decisivos de la Copa Sudamericana tendrán el Sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR) como apoyo para la terna arbitral paraguaya. Enrique Cáceres, también paraguayo, estará a cargo del VAR junto a su compatriota Eduardo Cardozo (VAR2) y el ecuatoriano Roddy Zambrano (AVAR)





Independiente

Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Taglifico y Martín Silva; Diego Rodríguez y Nicolás Domingo; Ezequiel Barco, Maximiliano Meza y Juan Sánchez Miño; Emmanuel Gigliotti DT: Ariel Holan





Flamengo

César; Pará, Réver o Rafael Vaz, Juan y Miguel Trauco; Willian Arao, Gustavo Cuéllar, Diego y Everton Ribeiro; Lucas Paquetá o Everton y Felipe Vizéu DT: Reinaldo Rueda