Uruguay se burla de Messi y de Maradona en una canción para el Mundial de Qatar

“No soy porteño porque yo no lo me la creo”, arranca la canción viralizada en Twitter, atribuida a Marcos Arocena y celebrada entre los hinchas uruguayos. La canción tiene la melodía y el ritmo de “La parte de adelante”, conocida canción del cantautor argentino Andrés Calamaro. Pero las críticas no solo llegan a este lado del Río de La Plata: habla de “países agrandados” y en esa bolsa también caben Brasil y Chile.

Tras la oración inicial, la canción prosigue contra Brasil: “No soy brasuca porque no soy pizarrero”. Es ahí donde exhalta a la Celeste y a su público, con imágenes de Luis Suárez y otras figuras emblemáticas de los últimos tiempos. “Nosotros somos orientales de Uruguay. Los tres millones que no te querés cruzar”.

La Copa América de 2011, que se realizó en Argentina, y que obtuvo Uruguay es un aspecto central en la letra. “A la Argentina le ganamos varias veces. De visitante, en su copa con su gente. Estaba Messi, estaba Diego Maradona y la Celeste en Buenos Aires fue campeona”. Uruguay eliminó en aquella oportunidad al país en los penales después de empatar 1-1 en los cuartos de final.