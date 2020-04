Uruguay: a 30 años de haber saltado a la cancha

Hace 30 años, un grupo de jugadores de rugby decidieron separarse de lo que por ese entonces era Barbarie RC de Concepción del Uruguay. Una serie de desencuentros motivó la ruptura, en una época donde el deporte de la ovalada también estaba dividido a nivel provincial. Sin perder el tiempo, el nutrido grupo de chicos que había tomado la decisión de irse del club se juntó y enseguida formaron el Club Universitario. Los primeros pasos no fueron sencillos, ya que no fueron vistos con buenos ojos por las autoridades de la Unión de Rugby del Río Uruguay. Sin embargo, un 14 de abril de 1990 pudieron saltar a la cancha por primera vez comenzando así la historia del CUCU.

Rugby El Club Universitario de Concepción del Uruguay jugaba hace 30 años su primer partido oficial

El primer rival fue El Trébol de Paysandú de visitante, en un cotejo donde los entrerrianos dejaron en claro su superioridad: ganaron 65 a 0. Uno de los integrantes del 15 inicial era Ignacio Martínez Uncal, quien es en la actualidad uno de los máximos referentes de la entidad. En ese momento tenía 21 años y en diálogo con Ovación contó cómo fueron los inicios de Universitario.

“La salida de Barbarie no fue sencilla para nosotros. Se acumularon muchas cosas porque fue una sucesión de hechos durante un par de años. Había diferencias con algunas personas del club y las cosas terminaron con nuestra ida. Barbarie se fundó en 1979 y jugó su primer torneo en el 83. Hasta el 89 ganó todos los torneos, uno compartido con El Trébol. Cuando jugamos por primera vez con CUCU no éramos jugadores nuevos, ya teníamos cierta experiencia”, indicó. Para ese primer encuentro ante los uruguayos, hubo que improvisar en varios aspectos.

“Entre otras cosas, no teníamos camisetas. Así que jugamos con la de Barbarie, pero le cosimos una franja azul en el medio. Entonces quedó el color rojo abajo, azul en el medio y blanco arriba. Así tapamos un poco la anterior camiseta. Esos ahora son los colores de Universitario. Luego pudimos hacer nuestras casacas”, sostuvo Nacho.

Después del debut, el panorama no mejoró demasiado. La separación seguía trayendo coletazos. “Durante dos años jugamos amistosos, porque no nos dejaban jugar de manera oficial. Había una interna fuerte en ese entonces. El seleccionado de la costa del Uruguay también quedó diezmado porque la mayoría de nosotros lo integraba. Justo en ese momento el combinado estaba peleando cosas importantes. Por primera vez logró clasificar al Campeonato Argentino y tuvo que participar con un elenco alternativo porque nosotros no podíamos jugar”, sostuvo Uncal.

“Después nos dejaron entrar pero ya la Unión estaba en una etapa mala, con pocos clubes. Después desapareció y tuvimos que viajar mucho a Buenos Aires, a jugar amistosos. Lo hacíamos en colectivos de línea o hasta en un camión”, agregó.

Luego llegó la afiliación a la Unión Entrerriana de Rugby, en 1993, justo a fin de año para un Torneo Clausura. Desde ese entonces, el Club Universitario de Concepción del Uruguay comenzó a crecer de manera ininterrumpida, hasta que a comienzos del año 2000 fue invitado para participar del Torneo Regional del Litoral. Después de un par de temporadas, y en una decisión que no compartieron, fueron bajados y comenzaron su derrotero en el Torneo Provincial, donde logró 10 títulos (ocho de manera consecutiva). El año pasado, se dio el regreso al TRL tras 15 años de ausencia.