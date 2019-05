Uno de los líderes juega en Paraná

En diferentes escenarios se jugará el fin de semana la tercera fecha del Súper 8, correspondiente al Torneo Dos Orillas Femenino de hockey sobre césped que organizan la Asociación Paranaense y Santafesina de este deporte. Entre los cotejos de Primera División sobresalen los que mantendrán los tres líderes del certamen: Náutico El Quillá (6 puntos) que visita a Rowing Azul (sin unidades); Banco Provincial (6) que jugará con La Salle (1) y Santa Fe RC (el otro que suma 6 puntos) que será visitante en El Plumazo ante Estudiantes Negro (3). Completan la fecha por la Copa de Oro, Talleres Rojo (una unidad) que recibe en su cancha a Hípico de Concordia, que aún no sumó puntos.

Por la Copa de Plata el partido más atractivo será el que protagonizarán mañana el líder Círculo Rafaelino de Rugby (6 puntos) con Paraná Hockey (3).

El detalle de los partidos que se disputarán entre hoy y mañana serán los siguientes:

Copa de Oro: hoy, en La Tortuguita: Rowing Azul recibirá a Quillá A en los horarios habituales de las 9, Sub 14; a las 10, Sub 16; a las 11.15, Sub 12; a las 12.15, Infantiles; a las 13.30, Sub 18; a las 15, Reserva y a las 16.30 en Primera.

Cancha de Talleres: la línea Roja de Talleres enfrentará a Hípico de Concordia en todas las categorías.

Cancha de ASH: Banco jugará con La Salle en los horarios habituales.

En El Plumazo: Estudiantes Negro será local ante Santa Fe RC en todas las divisiones.

Copa de Plata, hoy en cancha de Alma Juniors: el local recibe a Estudiantes Blanco a las 9 en Sub 14; a las 10 en Sub 16; a las 11.15, en Sub 12; a las 12.15, Infantiles; a las 13.30, en Sub 18; a las 15 en Reserva y a las 16.30 en Primera.

Cancha de CRAI: se medirán CRAI-Universitario en los horarios habituales.

Cancha de Paracao: las chicas de Paracao reciben a Unión Agrarios Cerrito en todas las categorías.

Mañana, en cancha de Rowing: Paraná Hockey hará las veces de local ante CRAR.

Copa de Bronce, hoy, en cancha de El Quillá: la línea B de Quillá enfrentará a Franck a las 12 en Sub 14; a las 13, en Sub 16; a las 15 en Reserva y a las 16.30 en Primera.

Cancha de Talleres: El Rojo en su línea Blanca ante Capibá RC a las 18 en Reserva y a las 19.30 en Primera. Mañana jugarán el resto de las divisiones: a las 9 Sub 14 ante Rowing Blanco; a las 10, Sub 16 y a las 11.15 la Sub 12; a las 12.15 la Sub 18.

Mañana en cancha de ASH: Colón hará las veces de local ante Tilcara a partir de las 9 en Sub 14; a las 10 en Sub 16; a las 11.15, en Sub 12; a las 12.15, Infantiles; a las 13, Sub 18; a las 15 en Reserva y a las 16.30 en Primera.

En Paracao: San Benito recibirá a San Carlos a las 9 en Sub 14; a las 10 en Sub 16; a las 11.15, en Infantiles; a las 12.15 en Reserva y a las 13.30 en Primera.

Torneo Unificado. Por la segunda fecha de la primera ronda del Torneo Unificado, se jugarán mañana los siguientes partidos:

En El Plumazo: Estudiantes ante 25 de Mayo de Victoria a las 9 en Sub 13 y a las 10 en Sub 16. A las 11.15, Leoncitas frente a Alcaraz también por Sub 13.

Oficial Caballeros. Por el Torneo Dos Orillas Caballeros se jugará mañana la tercera fecha con el siguiente programa:

Cancha de Paracao: a las 15, en Reserva, 25 de Mayo-Banco; a las 16.30, en Primera, Paracao-Banco.

Cancha de Talleres: a las 13.30, Menores de 15, Hípico de Concordia-Talleres; a las 15, en Reserva, Caballú La Paz-Talleres; a las 16.30, en Primera, Hípico-Talleres.

Cancha de El Quillá: a las 15, en Reserva, El Quillá-La Salle; a las 16.30, se enfrentarán en Primera.

Cancha de Estudiantes: el CAE enfrenta a Rowing a las 13.30 en M-15; a las 15 en Reserva y a las 16.30 en Primera.