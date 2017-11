Uno gritó campeón y el otro finalizó cuarto

El Campeonato Entrerriano de mountain bike y rural bike bajó su telón en la localidad de Urdinarrain ante una muy buena concurrencia de corredores. Allí hubo dos paranaenses que se alzaron con buenos resultados.

Uno es Leandro Pasgal, cuarto en mountain bike y el otro Juan Lui, campeón en rural bike. Ayer ambos repasaron sus éxitos junto a Ovación.

"Fue un año complicado por el tema del tiempo, muchas fechas postergadas y uno se va preparando para un fin de semana y por ahí las fechas se suspenden y hay que prepararlas de nuevo para el otro. De todos modos hicimos las ocho fechas del Entrerriano, de las cuales pude ganar seis, en una salí segundo y en la restante cuarto. Al año lo redondeamos bien", analizó Juan Lui, el monarca del rural, quien de inmediato contó cómo se desarrolló el último acto: "Fue una fecha donde hubo muchos corredores y mucho calor en la localidad de Urdinarrain. Intenté una o dos veces irme solo, pero no me dejaron. Me corrieron, me ataron todas las veces (risas) y lo tuve que definir en la llegada. Hubo un sprint explosivo y lo pude ganar".

Para Lui, ganar el premio mayor es un reconocimiento a la dedicación durante la temporada. "Es un reconocimiento más que nada hacia mi familia, que durante todo el año está atrás mío. Mi viejo, mi vieja, mi esposa y mis hijos que me bancan. Acá hay que entrenar a la siesta, a la tarde, viajar el domingo entonces el sábado a la noche se dejan de hacer cosas para ir a correr. Es un premio para la familia y los amigos, la gente que me apoya, Leandro (Pasgal), mi entrenador Juaco Camisi".

"Ahora hay que descansar, engordar un par de kilos en las Fiestas y arrancar en el mes de enero de la mejor manera y con el incentivo del logro alcanzado", finalizó Juan, quien seguirá, más que nunca, vinculado al rural con la idea de defender la corona.

Leandro Pasgal se mostró también muy satisfecho por el cuarto escalón del podio alcanzado en este campeonato del mountain bike. "Estoy súper contento. Si bien en las primeras carreras del año no pude acercarme a la punta, sí lo pude hacer en las últimas, donde me acerqué a los primeros lugares. En la última fecha venía peleando el campeonato como para quedar segundo, pero sufrí una rotura en la rueda trasera ya que un palo me atravesó la rueda. Eso me hizo terminar la carrera último, pero estoy feliz porque pude finalizar el campeonato cuarto, que no es poca cosa. Progresé mucho".

Pasgal fue de menor a mayor y ahora sueña con más: "Entrené mucho y al final del año se vieron los frutos. Ahora tengo que encarar una buena pretemporada para arrancar de lleno el año y poder pelear por el título".





Punto final para Amigos