Unión sigue descorchando

Unión de Crespo no para de celebrar. El Verde se consagró campeón del Torneo Apertura 2019 de Fútbol Femenino que organiza la Liga Paranaense (LPF). El Cervecero conquistó el tricampeonato en la noche del miércoles al derrotar 2 a 0 a Mariano Moreno, en cancha de Don Bosco.

Damián Neif, entrenador del elenco que domina el certamen doméstico, atendió el llamado de Ovación para compartir la emoción por haber alcanzado un nuevo objetivo.

“Estamos muy contentos con lo que sucedió. Esperábamos un partido más peleado, mejor jugado, pero por suerte anotamos los dos goles e hicimos un muy buen partido. Las felicité a las chicas porque prácticamente el rival no nos llegó en todo el encuentro”, valorizó.

El Verde llegó a este juego con la chapa de candidato, pero tenía que revalidarlo en el campo de juega. El buen juego puede quedar a un costado en los cotejos decisivos. Lo más importante termina siendo el resultado. “Antes del partido le decía a las chicas que durante todo el año teníamos que tratar de jugar bien, pero a las finales hay que ganarlas. Anoche (por el miércoles) se ganó y se obtuvo el tricampeonato, que es lo que queríamos. Pero también pudimos jugar bien. Mariano Moreno nos llegó en el inicio del partido, pero cuando le agarramos el ritmo al juego no nos generó peligro. Eso quiere decir que jugamos bien”, infló el pecho.

En los últimos tres años Unión perdió un solo encuentro. Eso deja a las claras su dominio en la LPF. “Viéndolo de esa forma pareciera que no perdemos nunca, pero si perdíamos en la final pareciera que lo que veníamos desarrollando en el transcurso de los tres años no servía de nada. Es buenísimo ir tres años sin derrotas, pero si perdíamos la final no significaba que habíamos hecho mal las cosas en el año. Las hicimos bien y se coronó con un campeonato. Estamos trabajando muy bien en el año con el preparador físico. Más allá de que jugamos bien tenemos muchas individualidades que marcan la diferencia, pero lo físico también marca diferencia, sobre todo en encuentros parejos. Eso se nota y las chicas lo entendieron porque en las prácticas siempre hay 12, 15 chicas, y eso es importante”, resaltó.

Neif también dirigió al Cervecero en el campeonato obtenido en la temporada 2018. La emoción es similar a la del festejo anterior. “Diferencias entre este torneo y el del año pasado no encuentro. Sentí la misma alegría que el año pasado, donde me emocioné y esta vez también se me cayeron algunas lágrimas. Es buenísimo habernos acostumbrado a ganar, pero no por eso nos sentimos superiores al resto. Festejamos, dimos la vuelta olímpica en Crespo, paramos en la plaza. Algunos vecinos nos habrán puteado porque hicimos ruido, igual que en el torneo pasado”, subrayó.

Neif aseguró que, más allá del potencial del equipo, no provocó un contagio generalizado en la ciudad. “Hay gente que no sabe que en la ciudad hay fútbol femenino y Unión lleva cinco años practicándolo. El que no está vinculado no se entera de estas cosas. Cuando jugamos de local iban 50, 60 personas a vernos. Ahí se generó un poco más y al siguiente encuentro había más de 100 personas. Jugar de local te ayuda mucho. Muchos conocidos me decían: no sabía que había chicas que jugaban tan bien”. El boca en boca ayuda mucho al crecimiento. Ojalá se vaya mejorando. Cada vez hay más chicas que quieren jugar fútbol.

En la consagración del Apertura se despidió Agostina Holheier, quien continuará su carrera en River. “En la Liga Paranaense marca una diferencia abismal. Está tocada por una varita. Ya no contamos con ella porque va a crecer en River. La apoyamos porque es lo que quiere y tiene un futuro enorme”, cerró.