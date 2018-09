Unión (C) dio el batacazo

La nueva jornada del Torneo Desarrollo Provincial que organiza la Unión Entrerriana de Rugby dejó el domingo un resultado que sorprendió a todos. En Crespo, Unión dio la nota al vencer al puntero Espinillos de Concordia, elenco que llevaba un invicto de diez fechas. El Verde se quedó con la victoria por un apretado 20 a 18, en el marco de la Zona Campeonato.

El local se adelantó en el marcador a los 11 minutos del primer tiempo por medio del penal de Galeano; pero la visita, uno de los candidatos a quedarse con el título, revirtió la historia con dos tries y una conversión yéndose al descanso 12-3 arriba.

A los 2' del complemento, estiró la ventaja con un penal, aunque Unión recortó diferencias a través de un try penal cuando iban 9' dejando el tanteador 10-15. La visita volvió a hacer diferencias con otra pelota a los palos cuando el reloj marcaba los 21'. Con el duelo 18-10 para Espinillos, el Verde apeló a su carácter para darle pelea al rival de turno. A los 25' logró un nuevo try penal y a los 36' Galeano se hizo cargo de un penal determinante. Tras ejecutarlo de manera precisa, el Verde se adelantó en el marcador 20-18.

Para este encuentro, según informó el sitio 147sport.com.ar, el plantel del Cervecero estuvo compuesto por Ignacio Ramón, Leonardo Gómez, Gabriel Pereyra, Matías Folmer, Matías Keiner, Ángel Wagner, Diego Keiner, Rodrigo Zandomeni, Leonardo Zaragoza, Horacio Moya, Joaquín Reula, Lucas Galeano, Juan Bikaluk, Pablo Schimpf, Iván Galizzi, Exequiel Guerra, Jonathan Weigandt, Cristian Gotte, Juan González Miranda, Alan Cabral, Emilio Grillone y Lucas Krauss. El entrenador es Renato Sciortino.

La caída de Unión de Crespo le permitió a Universitario de Concepción del Uruguay alcanzarlo en lo más alto. El equipo de La Histórica se impuso como local ante Curiyú de Chajarí por un categórico 54 a 3 es también es puntero del Provincial. En el otro encuentro que se jugó por el sector principal, Salto Grande de Concordia derrotó en su cancha a Central Entrerriano de Gualeguaychú por 29 a 5. Libres en esta ocasión quedaron San Martín de San Jaime y Carpinchos de Gualeguaychú. Las posiciones hasta el momento son las siguientes: Espinillos y CUCU 46 puntos; Central Entrerriano 37; San Martín 34; Salto Grande 31; Carpinchos 30; Unión 28; Curiyú 11 y Monte Caseros 7.

Por otra parte, en la Zona Promoción y según informó el sitio tercertiemporugby.com.ar, los resultados fueron: Colón RC 20-Nogoyá RC 5; Sirio Libanés de Nogoyá 27-Cultural de Crespo 19; Aguará Yvity 7-Echagüe de Paraná 15; Parque de Villaguay 44-Caseros 0 y Camatí de Viale 86-Jockey Club de Gualeguay 0. Las posiciones en este sector son las siguientes: Colón RC 60 puntos; Camatí 50; Jockey de Gualeguay 38; Sirio Libanés 36; Parque 31; Cultural 27; Nogoyá RC 21; Echagüe 20; Aguará Yvity 9 y Caseros 1.

AL TRIAL SE SEVEN. Siete jugadores de clubes paranaenses fueron convocados para un Trial Regional de Seven Mayor que se realizará este mes (en fecha a confirmar) y que estará a cargo de Santiago Gómez Cora, head coach del seleccionaro argentino de juego reducido. El encuentro se realizará en Rosario y los rugbiers citados son: Juan Segundo Rosas Paz, Tomás Ferreyra, Jacinto Delbue y Tomás Maiztegui (todos del club Estudiantes); Tomás Sigura (de Tilcara); Lucas Beber y Francisco Taleb (del Paraná Rowing Club). Los citados deberán realizar en su club una serie de testeos físicos antes de participar de la convocatoria.









Los Pumas se preparan





Tras el poco descanso que tuvieron luego del triunfo ante Sudáfrica, el seleccionado argentino de rugby se prepara en suelo neocelandés para el duelo del sábado (a las 4.35) ante los All Blacks por la tercera fecha del Rugby Championship. Luego de este encuentro, el sábado 15, Los Pumas se medirán ante Australia en Gold Coast (a las 7), cerrando de ese modo el exigente tour por Oceanía. Dentro del plantel de 30 jugadores, la novedad pasó por la presencia del pilar cordobés Gastón Cortés, quien milita en Leicester de Inglaterra. "Fue muy sorpresivo, no me lo esperaba; más allá de que la ilusión estaba siempre presente. Después del llamado, me guardé la noticia y no le conté a nadie; recién lo hice cuando tuve todo confirmado", dijo Cortés.