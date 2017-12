Unión Agrarios Cerrito: Campeón en todos los sentidos

El hincha comenzó a inflar el pecho varios minutos antes del pitazo final. El dale campeón fue el himno del simpatizante de Unión Agrarios Cerrito, que acompañó a Hernandarias en gran número al Verde en el encuentro que marcó la conquista de la temporada 2017 del Torneo Oficial de Paraná Campaña.





Los jugadores aguardaron hasta el final para explotar de la emoción. Sin embargo mucho de ellos optaron por ponerse del otro lado. Por un instante se pusieron en la piel de los futbolistas de Independiente FBC. Uno de ellos fue Mauricio Wolosko.









futbol2.jpg Foto UNO/Diego Arias









El marcador central del flamante campeón apretó bien los puños cuando el juez Fernando Echenique decretó el final del certamen. Luego fue a saludar a cada uno de quienes fueron sus adversarios dentro del campo de juego. Intentó consolar a sus colegas, quienes tuvieron sentido común y agradecieron el gesto del defensor de UAG.





"Muchas veces festejamos solos y nos olvidamos de saludar a nuestros rivales. Es un gran error porque es muy feo perder una final", subrayó Wolosko, en diálogo con Ovación, antes de sumarse al festejo del Verde en el sector donde se encontraba la parcialidad cerritense. Luego añadió: "Fue una gran final con un gran marco de hinchas de los dos equipos. Lo que tenemos que hacer siempre es saludar al rival después de cada partido. Después tendremos tiempo de disfrutar con los compañeros del plantel.









futbol3.jpg Foto UNO/Diego Arias









El defensor con pasado en Don Bosco y Belgrano de Paraná, entre otros equipos, dio su segunda vuelta olímpica con la camiseta del Verde. "Este lo disfruto de otra manera. Igualmente nos costó mucho trabajo durante todo el año. Salir campeón es lo que uno quiere. Nos matamos trabajando para llegar a este desenlace. Ahora nos toca disfrutar. No tengo palabras para describir este momento. Es una gran institución, un gran equipo, el mismo equipo los dos años, nos acompañó mucha gente. No tengo palabras para describir este momento porque me quedo corto", remarcó.





Wolosko marcó cuáles fueron las diferencias que observó con el equipo que conquistó el Torneo en 2015, cortando una abstinencia de 11 años sin coronas para UAG. "Ahora fuimos más equipo", aseveró. "Fuimos un equipo más consolidado. No sufrimos tanto y se disfruta más. Ganamos los dos encuentros de las semifinales y los dos partidos de la final. Sabemos bien a lo que jugamos y se disfruta mucho más. Tal vez la experiencia nos llevó a disfrutar más este título", describió.









futbol.jpg Foto UNO/Diego Arias









En la fase regular Independiente FBC fue el dueño del número uno de la zona norte. Unión Agrarios se desquitó en la instancia decisiva. En la etapa más importante del torneo se transformó en el mejor equipo. "Te lo da el título", chapeó Wolosko. "En la primera fase quedamos a un punto de Independiente. Tuvimos una segunda ronda muy buena. Perdimos tres partidos en todo el campeonato y uno solo en playoff. Necesitábamos ser cabeza dura en todos los partidos y fue lo que hicimos".





El Verde capitalizó la diferencia que obtuvo en el encuentro que abrió la serie final. Jugó con la desesperación de Independiente, que estaba obligado a ganar por cualquier diferencia para llegar a un tercer partido. Fue sólido en defensa y letal en ataque en la primera etapa. "El equipo madura. Sabíamos que si hacíamos un gol iba a ser difícil que nos empataran. Aprendimos a cerrarnos bien en nuestro campo. Se le hizo muy difícil a los rivales anotarnos en los cruces de playoff y solamente nos pudieron convertir a través de pelota parada. Defendimos muy bien. Tal vez no jugamos muy lindo, pero jugamos a lo que sabíamos y a lo que queríamos", cerró.