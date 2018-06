Una rica experiencia para los chicos Verdes

Las divisiones Infantiles del club Tilcara llegaron el lunes a Paraná luego de disfrutar de tres días a pura confraternidad en la gira que realizaron por el norte argentino. Los chicos del Verde fueron recibidos por Tigres Rugby Club de Salta, entidad que los atendió de la mejor manera y que organizó diferentes encuentros.

La gira consistió en tres días de los cuales en dos de ellos se jugó. El sábado hubo actividad en un encuentro en el que participaron además Gimnasia y Tiro, San Isidro College, Tiro Federal y los locales. El domingo, en tanto, se disputó un mano a mano con el club anfitrión, a pesar del intenso frío que reinó durante todo el fin de semana.

En los momentos donde no hubo partidos los chicos de la entidad paranaense disfrutaron de salidas programadas donde pudieron conocer diferentes lugares de Salta. Además, cosecharon muchos amigos a los cuales van a poder recibir en la capital provincial, ya que la entidad paranaense confirmó que a fines de setiembre llegarán los chicos de Tigres.

De esta forma, la delegación compuesta por alrededor de 150 jugadores, sumados los profesores y managers, disfrutaron de un viaje único que les sirvió para conocer una parte del norte argentino.

CAPACITACIÓN. En el campo de deportes La Tortuguita, hoy se desarrollará un curso para entrenadores de Nivel 1 de la Unión Argentina de Rugby. La actividad comenzará a las 18 y será de manera libre y gratuita para los que deseen participar.

"Aprendé, perfeccionate, acercate a la Capacitación UAR 1. El rugby es una pasión... apasionate siendo entrenador", indica la invitación. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al (343) 6211391 o escribir a rugby.rowing@gmail.com.

LOS PUMITAS, ALIVIADOS. El seleccionado argentino juvenil logró un gran triunfo ante Escocia por el Mundial M20. Los jugadores ya están pensando en el partido de mañana ante Italia, donde cerrarán la fase de grupos del certamen que se desarrolla en Francia. Claro que antes de este encuentro, los rugbiers Pumitas analizaron el éxito frente a los escoceses y destacaron la recuperación que tuvieron tras perder en la jornada inaugural ante Inglaterra.

El fullback Santiago Carreras sintió que el equipo argentino fue "superior".

"Creo, mejor dicho, estoy seguro que fuimos más que ellos todo el tiempo. Lamentablemente nos costó definirlo. Tuvimos buena obtención, hicimos buen juego pero no pudimos marcar antes todos los puntos que merecíamos. Sabíamos que nos iban a patear mucho, y que en algún momento, con paciencia, íbamos a encontrar los huecos para pasar", afirmó.

Por su parte, el pilar Lucio Sordoni también destacó la superioridad que tuvo Argentina sobre su rival.

"Los dominamos. Por ahí no se reflejó tanto en el resultado, pero desde adentro nos dábamos cuenta de que estábamos bien. Lamentablemente no nos cobraron ese try penal al principio, porque el partido se hubiese destrabado antes, porque estuvimos los 80 minutos muy bien en el scrum... Estamos bien, contentos, firmes. Hoy puede ser que nos haya costado, pero lo supimos manejar. Los sometimos en los fijos, con el line y maul. Era por ahí. De todas formas, gracias a los backs que resolvieron todo, ellos fueron letales", sostuvo.









Argentina XV, con Leguizamón





Con el ingreso de Juan Manuel Leguizamón como tercera línea y capitán, Argentina XV definió a sus titulares para el partido de hoy (a las 12.30), ante Fiji Warriors, por la segunda fecha de la Nations Cup que se jugará nuevamente en el club Carrasco Polo de Uruguay. Los entrenadores argentinos dispusieron un gran número de modificaciones lógicas, por el desgaste que genera esta competencia con la disputa de tres partidos en solo ocho días.