Una noche negra del Lobo

Gimnasia de Concepción del Uruguay regresó de Resistencia con una dura goleada a cuestas, 4-0 ante Chaco For Ever, con dos jugadores expulsados, Luciano Leguizamón y Emilia Lazza, y podría cerrar la tabla cuando termine la fecha esta tarde. Complicado panorama para el entrenador Hugo Fontana que tendrá hasta el sábado para rearmar todo para recibir a Crucero del Norte, en el estadio Núñez, en horas de la tarde.

El viernes empató el líder, Güemes de Santiago del Estero, en su cancha. Hoy, desde las 16, Defensores de Pronunciamiento recibirá a Juventud Unida de Gualeguaychú en el choque de los dos entrerrianos que también integran la Zona 1 del certamen organizado por Consejo Federal.

La roja a Leguizamón y los dos goles de Chaco For ever que llegaron juntos, a poco de la expulsión del diez, terminaron de derrumbar la presencia de Gimnasia en el Agustín García Chaqueño. Hasta los 30 minutos, Gimnasia le jugaba de igual a igual al For Ever de las caras conocidas del DT Norberto Acosta y los uruguayenses Torres y Acosta en el banco.

El resto del encuentro estuvo de más y poco le sumaron los dos tantos que llegaron del local, pero además con Gimnasia perdiendo un jugador más con la expulsión de Lazza por doble amarilla, en un partido que se había calentado demasiado.

Gimnasia regresó con preocupaciones varias, ya pensando en la semana de trabajo, que le permita al DT rearmar el 11 titular pero, sobre todo, apuntalar la parte anímica del plantel, golpeado por los malos resultados a pesar de los buenos rendimientos en varios pasajes de los últimos tres encuentros. Encontró una buena dupla en Bustos-Fonseca y tendría, en estos días, el alta de Franco González, tres rápidos e ideales para lastimar arriba. Seis días por delante tendrá el DT Hugo Fontana para diagramar todo y ver por donde encuentra la salida al difícil momento de su Lobo.

El otro adelantado de la fecha fue el empate en uno del líder, Güemes ante Sarmiento de Resistencia, marcando David Romero para los santiagueños y Sebastián Parera el empate.

Para hoy. Defensores de Pronunciamiento recibirá esta tarde a Juventud Unida de Gualeguaychú, desde las 16, en su estadio. El Depro llega de una gran victoria como visitante en Salta ante Central Norte, con 11 unidades se ubica en los puestos de vanguardia. La Juve pasa por un momento similar al Lobo uruguayense, llega de una derrota como local, está abajo en la tabla pero hoy tendrá la chance de sumar y recuperarse. Dirige el cordobés César Ceballos.

El resto de los partidos son: Douglas Haig de Pergamino-Central Norte de Salta; Crucero del Norte-Sportivo Belgrano de San Francisco; Boca Unidos-Belgrano de Villa Ramallo: Sportivo Las Parejas-San Martín de Formosa.

POSICIONES. Güemes de Santiago del Estero 14 puntos; Chaco For Ever y Boca Unidos 11; Depro y Douglas Haig y Sarmiento 10; Belgrano de San Francisco y Unión de Sunchales 8; Crucero del Norte y Sportivo Las Parejas 7; Central Norte 6; Juventud Unida 5; Gimnasia y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 4; San Martín de Formosa 3.

Los juegos de la otra zona

Cinco encuentros se disputarán hoy en el marco de la séptima fecha del Torneo Federal A, Zona 2. Desde las 16 jugarán Sol de Mayo de Viedma-Deportivo Maipú y Sansinena-Cipolletti. A las 16.15 se enfrentarán Juventud Unida Universitaria-Camioneros; A las 16.30 se medirán Huracán Las Heras-Ferro de General Pico y Olimpo de Bahía Blanca-Peñarol de San Juan.