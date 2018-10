Recreativo escribió su nombre en la provincia luego de ganar el Campeonato Entrerriano U13 el pasado fin de semana en Paraná. El equipo de la capital entrerriana cerró una gran temporada con una "linda camada" como definió su entrenador en el marco de un proyecto serio y diagramado que llevó un tiempo importante. Definió que es una "felicidad enorme" para el club este título luego de sortear el Cuadrangular Final con dos victorias ante Estudiantes de Concordia y Rocamora y una derrota ante Vélez de Chajarí.

"Tenemos una linda camadita de jugadores integrada por U13 y algunos Mini que desde el año pasado venían trabajando bien y este año se les exigió un poquito más, se le puso un par de estímulos más de entrenamientos en la parte física y fueron entendiendo lo que uno quería y buscaba", señaló el DT, Oscar Heis en diálogo con Ovación.

El entrenador de Paraná confió además que a pesar de tener una corta edad son "muy responsables a la hora de entrenar" y remarcó que esa disciplina es "mérito de ellos". "Dedicarse a entrenar, dejar que uno les enseñe y que tengan la capacidad para recibir información es un gran mérito", manifestó Heis.

Recreativo logró conquistar la provincia ante rivales de mucha historia en la Liga Nacional y el básquet de la provincia como Estudiantes y Rocamora. Por tal motivo elreconoció que para "el club no era un título esperado". "Sabíamos que teníamos una linda camadita y que íbamos a hacer una buena liga provincial, pero bueno a principios de año no pensábamos que íbamos a llegar al Cuadrangular Final y menos que íbamos a salir campeones. No fue una sorpresa porque se fue dando con el correr del año en el cual íbamos mejorando y se notaba que estábamos algo mejor de cuando habíamos arrancado. Así que es una felicidad enorme para un club que no ha tenido tantos logros a nivel provincial", reflexionó el ex alero.