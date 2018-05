Una insólita medida causó malestar en River en la previa del duelo copero

Pocas veces visto: muchos hinchas de River que están en Colombia se encuentran imposibilitados de adquirir su ticket para el partido frente a Santa Fe por una medida que anunció el equipo cafetero este lunes 30 de abril. ¿En qué consiste la misma? En no dejar ingresar a aquellos fanáticos del Millo que no posean pasaporte o cédula de extranjero.

Realmente es una medida llamativa teniendo en cuenta que hay muchos aficionados de La Banda que son colombianos y llegan al Campín de Bogotá desde diferentes puntos del país para ver a su equipo.





medida river1.jpg





"Santa Fe tomó una medida increíble porque ellos no van a llenar el estadio, no van a ir más de 15.000 personas a verlos. Y ellos saben que en Colombia existen muchísimos hinchas de River que no sólo están en Bogotá. Es una medida medio fascista prohibirles la entrada a colombianos para ver a su equipo", le confesaron a La Página Millonaria desde el lugar de los hechos.

"Si uno pide la entrada para el sector de River, le pide que muestre el pasaporte o la cédula de extranjería. Y sólo las están vendiendo en un punto de la ciudad, donde hay policía y donde rondando los empleados de Santa Fe. No sabemos el jueves cómo será el actuar de la policía si a cada persona que llegue con su entrada le pidan el pasaporte y no lo dejen ingresar", explicaron, dejando en evidencia lo ridícula que es esta medida tomada por el equipo colombiano.

Pero esto no es todo, también agregaron: "Hay mucha mala onda con Santa Fe porque no sólo vienen hinchas de River de Colombia, sino de Ecuador, Venezuela y muchos países limítrofes que tienen la posibilidad de ver a su equipo en Bogotá. No permitirán el ingreso de personas no argentinas para ver a River". Realmente es una vergüenza, Santa Fe.





Fuente: La Página Millonaria