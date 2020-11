Una herramienta de construcción social

El proyecto fue ideado en forma conjunta con un grupo de alumnos de la escuela de taekwon-do que funciona en el Club Oro Verde. El foco es atender las necesidades de aquellos barrios donde habitan familias que no pueden hacer frente al pago de una cuota societaria o no tienen acceso al desarrollo de una práctica deportiva. La pandemia de Covid-19 demoró el inicio de la actividad de campo, pero no detuvo sus sueños. En pleno aislamiento los emprendedores iniciaron una campaña solidaria para reunir dobok, la indumentaria que se utiliza para la práctica del arte marcial. Una vez que las autoridades provinciales habilitaron las actividades deportivas realizaron el primer paso. Se trasladaron hacia barrio Almafuerte, o barrio San José como lo llama la comunidad de la zona este de la capital entrerriana. En el complejo deportivo Hernandarias, predio donde se desarrollan los encuentros correspondientes a la Liga de Fútbol La Vuelta, brindan clases de taekwon-do.

La actividad solidaria se desarrolla sábado y miércoles en forma conjunta con el merendero Manos de Esperanza. “Es un lindo desafío el que encaramos. Nos está yendo muy bien, la gente está muy contenta y muy agradecida. Van incorporando algunas cuestiones, que es lo que queremos lograr, sobre todo en formar buenos hábitos y valores”, resaltó Robles Guerrero en diálogo con Ovación.

El proyecto es amplio y ambicioso. Apunta a ofrecer distintas disciplinas deportivas en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Así nació el Voluntariado deportivo, espacio que cuenta con el respaldo de la Asociación de Taekwon-do Oficial de Entre Ríos, Federación Atlética de Entre Ríos (Fader), la Asociación Argentina de Footgolf, la Federación Argentina de Deporte Social, el voluntariado Cáritas de la parroquia Santa Lucía, la Fundación Puente, la Liga de Fútbol La Redonda y Liga de Fútbol La Vuelta.

artes marciales El deporte como una herramienta social

“Esto va por fuera de todo organismo estatal. Esto es de un grupo de locos que nos embarcamos en esta propuesta que consideramos súper importante y entendemos que dará buenos frutos con el tiempo”, resaltó. “La premisa es tener al deporte como formador de vida. Transmitir valores y buenos hábitos aportando a la sociedad buenas personas en el futuro. No pretendemos tener campeones mundiales, pero sabemos que si formamos buenas personas es posible formar buenos deportistas”, agregó.

Rápidamente planteron objetivos para replicar estos espacios en distintos lugares. “Estamos por iniciar una escuela de boxeo en barrio Hijos de María, donde un vecino brindará clases. No necesitamos contar con (Amílcar) Brusa para desarrollar este proyecto, sino que necesitamos buenas personas e idóneas. Nosostros nos planteamos acompañarlo con nuestro conocimiento, capacitarlos, pero sobre todo apuntamos a la formación de los chicos”, describió. A futuro hay varios sueños por cumplir. “En Lomas del Mirador 2 estamos tramitando una escuela de fútbol.

En la Toma, y a través de la profesora Viviana Paiva, proyectamos formar una escuela de atletismo. En la zona oeste la idea es poner algo relacionado al rugby. En la zona sur estamos trabajando con el voluntariado de Cáritas de la parroquia Santa Lucía. También queremos proyectar en barrio El Timbó, que es una zona muy alejada donde no hay nada”, relató. Este proyecto también está encarado como una herramienta de salud. “Nos hemos reunido con profesionales. El trabajo interdisciplinario será muy importante para realizar seguimiento a los chicos. Iremos acompañando en la parte nutricional y en el desarrollo físico y cognitivo”, concluyó Robles Guerrero.