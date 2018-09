¡Una genia! Enfrentó el machismo en vivo y los dejó a todos mudos

En medio del programa deportivo "De f煤tbol se habla as铆", que conduce Toti Pasman por Direct TV Sports, sentado en el panel Claudio Husa铆n, ex jugador de f煤tbol de River Plate y V茅lez Sarfield, puso en duda los conocimientos futbol铆sticos de su compa帽era Antonella Valderrey por ser mujer. Cuando le preguntaron qu茅 pensaba Antonella, los dej贸 mudos: "Pens茅 que los debates eran de este siglo".

"Ya queda claro que las profesiones no tienen g茅nero. Que algunos son buenos, algunos son malos, algunas son buenas y algunas son malas en todos los 谩mbitos. Esa es mi opini贸n. Si no, tendr铆amos que hablar de que todos los jueces de l铆nea y todos los 谩rbitros son perfectos y estamos muy lejos de eso, me parece" (Antonella Valderrey).

Embed





"Te acusaron de arcaico, no quiero meter m谩s fichas", le dijo Pasman al columnista esperando su respuesta. "Tengo una opini贸n muy formada, dif铆cil de cambi谩rmela porque crec铆 en un ambiente que me hizo crecer extremadamente machista", dijo el ex deportista.

"Est谩 bien. Nosotras entendemos que hay personas que vienen de una construcci贸n, pero para eso existe la deconstrucci贸n. Para empezar a darnos cuenta de que cosas que nosotros pens谩bamos que eran de una determinada manera y no son tan as铆. Est谩 bueno ir pens谩ndolo. O, por lo menos, si tenemos una opini贸n que sabemos que no encaja con los cambios que se est谩n dando por ah铆 guardarla. Pero igual lo banco al Turco", le dijo Antonella.

Pero, en lugar de quedarse callado, el Turco contin煤o: "Admito que no tengo la capacidad de abrirme a situaciones donde una chica me pueda explicar o yo pueda debatir de f煤tbol... Pero par谩, esto con toda humildad lo digo, capaz que yo tengo la ventaja de haber jugado y haber vivido otras cosas que una chica no vivi贸 en un vestuario".

"Ellos (refiri茅ndose a sus compa帽eros que no jugaron profesionalmente) tampoco, y sin embargo pueden hablar de algo porque se especializan, porque lo analizan, lo ven. No todos los profesionales hicieron determinada acci贸n durante su vida. Estudian, se preparan. Adem谩s, el periodismo tiene que ver con la comunicaci贸n, no solamente con jugar al f煤tbol", cerr贸 Valderrey el tema.

Embed M谩s all谩 del elogio poco objetivo de @nicolasmirelman, celebro que se den debates as铆 en televisi贸n. Podemos coincidir o no, pero es un punto para mis compa帽eros de @sehablaasi https://t.co/7nPEjrOJ2v 鈥 Anto Valderrey (@AntoValderrey) 13 de septiembre de 2018