Una fecha que puede ser clave para varios

La etapa Reclasificación del Torneo Regional del Litoral de rugby entra en una etapa caliente en sus dos niveles. Esta tarde se jugará la cuarta fecha y los resultados que se registren pueden marcar un antes y un después para los equipos que representan a la Unión Entrerriana de este deporte. En todos los casos serán locales y en el segmento principal, el club Estudiantes tendrá un partido clave ante el puntero Universitario de Rosario, donde deberá ganar para salir de una situación incómoda. En tanto, el Paraná Rowing tendrá un duro juego en La Tortuguita ante Provincial de Rosario, aunque su presente es un poco más alentador. Por otra parte, en la Recla B, Tilcara buscará un nuevo triunfo (lleva tres en serie) que le permite seguir acercándose a la permanencia en Primera División, mientras que Universitario recibirá en Concepción del Uruguay a Cha Roga de Santo Tomé. En todos los casos, los partidos de los planteles superiores comenzarán a las 16.

CON poco margen. El CAE no está pasando por un buen momento y necesita con urgencia un triunfo para reafirmar sus pretensiones de seguir siendo un Top 10 el próximo año. La caída ante Provincial de hace siete días caló hondo y los dirigidos por Emanuel Uranga saben que no pueden dar otro paso en falso. Una derrota los dejará en una situación preocupante con solo tres jornadas por jugar. Claro que hoy la misión no será sencilla, ya que enfrente estará el encendido Uni rosarino (tres de tres y con bonus incluido).

Por el lado de Rowing el panorama es diferente. Luego de caer en la fecha inicial, logró dos éxitos consecutivos que le dieron una buena posición en la tabla y mucho ánimo para encarar lo que viene. Esta tarde, el elenco de Paul Halle se medirá ante Provin, un rival complicado y que viene con una campaña similar a los paranaenses.

Los partidos que se jugarán hoy en la Reclasificación A son los siguientes: Rowing-Provincial (dirige Fernando De Feo-USR); Estudiantes-Universitario (R) (Mauro Rivera-URR); Universitario (SF)-Los Caranchos (Carlos Perrone-URR) y La Salle-CRAR (Ulises Ruiz-UER). Posiciones: Universitario (R) 15 puntos; Provincial, La Salle y Rowing 9; Estudiantes 6; Los Caranchos y Universitario (SF) 5; CRAR 1.

POR LA MISMA SENDA. En el Quincho de la Ruta 18, el club Tilcara tratará de buscar un nuevo triunfo para acercarse a la permanencia en Primera División. El Verde viene de cosechar tres éxitos en serie y hoy tendrá un duro compromiso ante Logaritmo de Rosario, otro de los encumbrados en este sector.

Por su parte, Universitario de Concepción tratará de recuperarse en su cancha ante Cha Roga de Santo Tomé. Los duelos de la Reclasificación B serán: Tilcara-Logaritmo (Fabián Prats-USR); CUCU-Cha Roga (Juan Ballesteros-UER); Regatas/Belgrano de San Nicolás-Jockey de Venado Tuerto (Emiliano Coll-URR) y Alma Juniors-Los Pampas de Rufino (Javier Villalba-USR). Posiciones: Alma 15 puntos; Tilcara 14; Logaritmo 11; Jockey de Venado Tuerto 7; Cha Roga y Los Pampas 6; CUCU 5; Regatas/Belgrano 0.

Dos orillas. Hoy comenzará a disputarse la segunda etapa del Torneo Dos Orillas de Menores que organizan las Uniones de Santa Fe y Entre Ríos. En las divisiones M1, M15 y M16 se jugará en la modalidad de Final Six, mientras que en M17 y M19 será en Final Four. A su vez, cada uno de los sectores se divisó en Zona Campeonato y Reclasificación. Sobresale el clásico entre Estudiantes y Tilcara en el sector principal de la M17.

Las chicas debutaron en Rosario

El seleccionado juvenil Femenino de Entre Rios de rugby comenzó con una derrota por 41 a 0 ante Córdoba los Juegos de la Región Centro en Rosario. Hoy cierran con dos partidos (Santa Fe A y B).