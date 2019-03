Una elección caliente en el básquet femenino

Norma Romero ve con buenos ojos tomar el poder y tratar de cambiar la historia. "Las expectativas son buenas y primero lo que hicimos fue conocer que era lo que estaba pasando. Recorrimos Ramírez, Viale, María Grande, Crespo y la realidad es que se perdió el semillero de jugadoras. Los formatos que nos dan par jugar no nos sirven porque on costosos y no son cómodos para las nenas. Acá había básquet en Palermo, AATRA y Peñarol y ya no hay nada y tampoco se busca la forma para solucionarlo. Yo creo que se puede". Treidel habló de Abasto: "La única relación que tuvimos fue hace varios años cuando él nos quería imponer que el Maxi Básquet estuviera bajo la APBF con la amenaza que si no estábamos sancionaría a todos los clubes que tuvieran femenino y Maxi. Nosotros nos movilizamos y convocamos a esas jugadoras que son ellas las que nos apoyan".