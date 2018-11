Una disciplina que gana terreno

Quique Club es sinónimo de básquet, pero en la actualidad hay otras disciplina que buscan ganar terreno. Ese es el caso de vóley que está dando sus primeros pasos con la meta de fortalecer la actividad. Jugadoras de la entidad y César Bianco, el entrenador pasaron por UNO y contaron cómo vienen trabajando y cuáles son su sueños para el futuro.

"Además del básquet la idea es tratar de promocionar el vóley. Estamos teniendo mucha competencia con este deporte y entonces nosotros lo que queremos es tratar de promocionarlo y que la institución se haga más conocida mediante el vóley".

A la hora de repasar las divisiones con las que cuenta el Decano, el entrenador expresó: "Hoy contamos con diferentes categoría que van del maxi vóley hasta Juveniles en tres divisiones, Sub 15, Sub 17 y Sub 19. También queremos promocionar el vóley masculino como así también el mini vóley"

Quique se dio el gusto hace unos días de poder ser parte de una cita internacional. "Hace unos días el plantel Sub 17 estuvo participando de un Torneo Internacional en la ciudad de Colón. También este equi0olos hace en la APV Recreativa que es una divisional paralela a la APV oficial que es donde juegan todos los equipos de nuestra ciudad. Aquí nosotros tenemos el mini vóley que es parte de todos los encuentros"





