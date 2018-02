Una campaña para que el bosque chaqueño sea "for ever"

Chaco For Ever recibe a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, por la segunda fase de la Zona B del Federal A, con una camiseta especial que tiene como objetivo concientizar contra la tala indiscriminada del bosque chaqueño.

En el escudo se leerá solamente "Chaco" y no "Chaco For Ever". La iniciativa forma parte de la campaña en conjunto por la institución local y la Fundación Vida Silvestre.

"Tomá conciencia para que el Chaco sea Forever", fue la frase elegida en el banner que el viernes mostraron en el estadio los jugadores Leandro Ledesma, Marcos Cabrera, Diego Magno, Oscar Gómez y Pablo Russo.

"El Bosque Chaqueño, el segundo en importancia mundial después del Amazonas y con la mayor biodiversidad de Sudamérica, es víctima de la tala indiscriminada. La falta de regulaciones y la ausencia de políticas de control han colocado a la región chaqueña dentro del top 11 de lugares con mayor deforestación del mundo", señala la Fundación Vida Silvestre.

"La desidia es tal que en los últimos 35 años ya se perdieron 12 millones de hectáreas de zonas boscosas, aproximadamente un 20 por ciento del total de su superficie", añade la organización no gubernamental.

Chaco For Ever fue fundado el 27 de julio de 1913, en 1960 inauguró su estadio en un partido contra Cerro Porteño y se codeó con los grandes al competir en los Nacionales de 1967, 1973, 1974, 1979, 1980 y 1983.

El 27 de mayo de 1989 tuvo su día glorioso al consagrarse campeón del ex Nacional B, por lo que ascendió a Primera División. En la temporada 1989/1990 conservó la categoría al golear 5-0 a Racing de Córdoba. Y en la 90/91 descendió por promedio, junto a Lanús.

El peor momento de Chaco For Ever finalizó en diciembre de 2010, cuando se levantó la quiebra y el club volvió a manos de sus socios. Hoy se ilusiona en el Federal A y se suma a esta campaña ambientalista.