Una arquera que todos quieren tener

La paranaense Bernardita Bustos tiene 16 años y es arquera del Club Talleres. Su gran nivel la llevó a ser prestada a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, equipo con el cual alcanzó el título en el Argentino Juvenil que se desarrolló en Mendoza días pasados. Además ahora será nuevamente cedida a Rowing para jugar una fecha de la Liga Nacional de Primera División.

Es un presente muy bueno y que invita a soñar a ir por mucho más. “La verdad que me fue muy bien. A las chicas ya las había conocido el año pasado en el Argentino Pre Juvenil que sería Sub 14. Me llevé muy bien con las chicas y Lucía Riovolt, que es la DT de GEBA, me dijo que podía Hockey sobre patines llegar a ser una oportunidad para mí este Argentino Juvenil que pasó”, confesó la uno a Ovación y continuó repasando el logro cosechado en suelo mendocino con GEBA. “Fue muy lindo porque yo la verdad nunca me imaginé tener esta oportunidad y salir campeona. Nos metieron muchas trabas en los patines, pero supimos salir adelante”.

En el hockey sobre patines se da y bastante el tema de los préstamos. En este sentido la uno del CAT confesó: “A mí me gusta esto porque conocés gente nueva y vas sumando mucha experiencia. Siempre conocés nuevas atajadas y formas de entrenamiento que podés sumar para vos. Además uno trae eso luego acá a Talleres”, dijo.

“Ahora voy a jugar la Liga Nacional, en donde se hizo como una selección con las mejores jugadoras que hay acá en todos los clubes. Se hizo así para que Rowing sea más fuerte. La cita es el sábado a las 13 en Neuquén ante Córdoba”, contó Bernardita respecto de sus próximos pasos en la disciplina.

Las aspiraciones de Bustos son claras, más allá del futuro que tiene en esta actividad. “Yo quiero seguir creciendo un poco más tanto como persona como en el arco. Quiero seguir conociendo gente y pasando por varios clubes para ver cómo son, pero por el momento me quedo acá en Talleres”.

“Yo me levanto temprano y voy al colegio. Después hago todas mis rutinas de educación física, estudios y luego a la noche vengo con Pablo a la 20.30 que entrenamos todos los días. Acá en Talleres entreno lunes, miércoles y viernes y martes y jueves con Rowing por la Liga”, repasó a la hora de contar cómo es un día en Paraná.

Hoy la meta principal de Bernardita pasa por terminar los estudios y después sí se pondrá a analizar alguna opción para continuar ligada al hockey sobre patines. De todos modos no es algo que la saque de su eje. “Me encantaría irme, pero primero quiero tener algo con el estudio, pero obviamente que me gustaría estar en la Selección Argentina o en algún club que sea bueno y diga mirá dónde estoy”.