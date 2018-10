Un viaje cargado de ilusión

Cinco colectivos con aproximadamente 300 atletas, entrenadores, coordinadores y personal de la Secretaría de Deportes de la Provincia, representando a Paraná, partieron ayer desde la plaza Mansilla. La delegación integrada por más de 900 deportistas se completará con otros de diferentes partes de la provincia.

En esta edición los jóvenes competirán en deportes convencionales y adaptados en las siguientes competencias: ajedrez Sub 14 y Sub 16, acuatlón Sub 14 y Sub 16, básquet 3x3 Sub 14 y Sub 16, básquet 5x5 Sub 15 y Sub 17, atletismo Sub 14 y Sub 17, bádminton Sub 14, boxeo Sub 16, canotaje Sub 14, cestoball Sub 14, ciclismo de montaña Sub 14 y Sub 16, esgrima Sub 14, fútbol 7 Femenino Sub 14 y Sub 16, fútbol 11 Masculino Sub 14 y Sub 16.

También disputarán en gimnasia artística Sub 14 y Sub 16, gimnasia rítmica Sub 14, Hándbol escolar Sub14, hándbol Sub 16, hockey sobre césped Sub 14 y Sub 16, judo Sub 14, lucha grecorromana Sub 14, lucha Sub 14, karate Sub 15, levantamiento olímpico Sub 15, natación Sub 14, tiro Sub 16, vóley Sub 15 y Sub 17, vóley playa Sub 14, optimist Sub 14, patín artístico Sub 14, pelota paleta Sub 16, rugby Sub 16, taekwondo Sub 14, tenis de mesa Sub 14, y tiro Sub 14. A su vez participarán en los deportes adaptados: goalball, atletismo, básquet en silla de ruedas, tenis de mesa, natación, fútbol pc y boccia. En esta oportunidad, estará compitiendo en Mar del Plata el campeón olímpico de los Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018, Nazareno Sasia, quien participará en la disciplina atletismo y compartirá el alojamiento con el resto de los atletas.

La salida de los atletas fue acompañada por el gobernador Gustavo Bordet, quien expresó su satisfacción por la nueva participación en la etapa nacional.

"Estar representados por 900 chicos en Mar del Plata en los Juegos Evita, marca el trabajo que se ha realizado en deporte durante todo el año, y el esfuerzo de chicos de 42 ciudades de la provincia que están representadas en todas las disciplinas", destacó el mandatario ante la prensa.

"Esto sirve para, además de mejorar el rendimiento deportivo, mejorar las normas de convivencia, formar el carácter deportivo como buenas personas, y hace a buenas prácticas. Nos entusiasma seguir trabajando en incentivar todo lo que es el deporte social para poder ir generando más deportistas que nos representen, como hacen estos 900 chicos que van a Mar del Plata", remarcó.

De igual modo el gobernador consideró: "Tampoco es una casualidad que haya cuatro deportistas juveniles olímpicos, de los cuales tres han obtenido medallas y medallas de oro para Entre Ríos. Los deportistas olímpicos entrerrianos van a los Juegos Evita a competir, así que nos llena de orgullo".