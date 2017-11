Un solo cambio para ir por la gloria

La necesidad de preservar el muy buen estado del campo de juego que presenta el Presbítero Bartolomé Grella, obligó al cambio de escenario para el entrenamiento del viernes. El plantel de Patronato se reunió ayer en el predio La Capillita para desarrollar el entrenamiento de fútbolístico previo a la confrontación del lunes, en el Presbítero Grella, en el marco de la octava fecha de la Superliga de Primera A.

Juan Pablo Pumpido paró una posible formación con una única modificación: el ingreso de Adrián Balboa en lugar del lesionado Blas Cáceres. La inclusión del delantero oriental motivará el retraso del Alberto Contrera para posicionarse como carrilero por izquierda, para que el ingresante se transforme en el compañero de ataque de su coterráneo Ribas.

El esquema elegido es el 4-4-2 y los probables componentes: Sebastián Bértoli; Rodrigo Arciero, Renzo Vera, Luca Sosa, Lucas Márquez; Rodrigo Migone, Damián Lemos, Martín Rivero, Alberto Contrera; Adrián Balboa y Sebastián Ribas.

Enfrente siendo parte de la alineación suplente se posicionaron: Federico Costa; Agustín Sandona, Iván Furios, Santiago López, Marco Maydana; Lautaro Geminiani, Abel Peralta, Tomás Spinelli, Darwin González; Matías Garrido y Matías Quiroga.

El Rojinegro volverá a practicar hoy por la mañana en el estadio.









CIERRAN LAS INFERIORES. Las categorías menores de Patronato que participan de los certámenes de inferiores que organiza la Asociación del Fútbol Argentino. El Rojinegro ya sin chances de campeonar en ninguna de sus categorías, tendrá que disputar sus juegos ante Atlético Rafaela.

Los menores competirán ante la Crema en la Capillita; mientras que los mayores viajarán a la Perla del Oeste santafesino.









LA LEPRA. Newell's Old Boys desarrolló en la víspera un entrenamiento pensando en el duelo del lunes con Patringa. Juan Manuel Llop no confirmó el once inicial, pero una formación tentaviva estaría integrada por: Pocrnjic; San Román, Bianchi, Paz y Ferroni; Torres, Rivero, Leyes y Figueroa; Brian Sarmiento y Leal.

De ratificarse los nombres anunciados el conjunto Leproso no tendría modificaciones con respecto a la estrunctura que inició las acciones en la victoria del capítulo precedente, por 2 a 1, frente a Chacarita Juniors.

En lo que va de la Superliga, Newell's no solamente no ganó fuera del Coloso, sino que no sumó puntos.

La delegación rosarina arribará mañana por la noche a la capital entrerriana y concentrará en el hotel internacional situado en la Costanera Alta.