Un simulador pro para pasar los días

Agustín Martínez alcanzó a correr dos carreras en el TC Mouras con su Ford Falcon atendido por el Martínez Competición. Lo hizo en Concepción del Uruguay y en La Plata arribando a la meta 26º y 14º, respectivamente en lo que fueron los dos primeros actos de la categoría. El joven piloto entrerriano no logró plasmar en las finales todo lo bueno que había edificado en los entrenamientos. Pero luego no hubo tiempo de revancha ya que todo se frenó debido al avance mundial del coronavirus. Entonces, previendo la situación, el paranaense Agustín Martínez adquirió un simulador con grandes características como para darle uso durante la cuarentena que ya pasa los 100 días. El hijo del Supremo Entrerriano habló de este y otros temas con Ovación.

—Tenés un simulador en tu casa y le estás dando un gran uso para, al menos, no perder ritmo de manejo.

—Antes de la cuarentena me compré un simulador que me llegó justo a tiempo. Cuando lo probé la verdad que es casi real la fuerza que transmite el volante. Me compré uno para entrenar de verdad. En el Endurance corremos con Bastidas, Russo, Babboni y Troncoso. Se formó un lindo grupo donde intentamos correr. En la última nos fue mal donde nos quedamos en la vuelta 17. En la próxima trataremos de n ocometer los errores que cometimos y seguir para adelante. El simulador, en mi caso, me sirve para entrenar en el TC Mouras y otras categorías ya que la fuerza que hace es real. La pedalera también te transmite lo mismo que el auto.

—¿Y cómo llevás la cuarentena más allá de tener la tecnología en tu casa?

—Estoy tranquilo. La vengo llevando bien. Por ahí con ganas de salir a algún lado, pero evitando salir al exterior. Por suerte tengo un patio grande donde me puedo despejar. Después con mis amigos jugamos a la play o a algún otro entretenimiento.

Agustín Martínez Simulador Pro.jpeg Agustín Martínez entrena varias categorías con el simulador Gentileza / MARTINEZ COMPETICION

—¿Físicamente, que estás haciendo?

—El entrenamiento físico trato de hacerlo dos o tres veces a la semana. Este último mes no hice mucho la verdad porque no tenía muchas ganas de hacer, pero para cuando se reanude hay que estar preparado.

—¿Del colegio te mandan trabajos?

- Sí, el colegio nos manda trabajos. Algunos los hago y otros no, aunque siempre intento hacer todo.

—¿Qué balance hacés de lo que fue tu arranque en el TC Mouras cumplidas dos jornadas?

—La verdad que en los entrenamientos andamos muy bien y por ahí en el último toque en el set no podemos. En Concepción, en los entrenamientos quedé adelante, pero cuando salimos a clasificación no aproveché la goma en la primera vuelta y en la segunda fue mas o menos. En La Plata también anduvimos adelante en los entrenamientos y después faltó un toque que no lo hicimos en el set. No pudimos clasificar como queríamos. Cuando venía quinto en la final había una mancha de aceite, la agarré y me retrasé. La final la ganó el que venía atrás mía. El año pasado también tuvimos esa suerte (risas).

—¿Cuál es la meta para este año?

—El objetivo para esta temporada es terminar de plasmar algunos conocimientos que sumé el año pasado e intentar hacer algún podio o ganar ya que estamos ahí siempre cerca, pero no se nos da. Intentar terminar lo más adelante posible en el campeonato así podemos pelear arriba si es que se puede.

OTROS PILOTOS.

Además de su hijo en el TC Mouras también corre bajo la misma estructura Ever Franetovich quien se encuentra 25° en las posiciones. En tanto que Alejo Carvero lo hace en el TC Pista Mouras. “Así estábamos hasta que empezó la cuarentena y hoy Cravero no está en condiciones de continuar y con Franetovich tenemos que reunirnos cuando sepamos cómo continúa el calendario”, comentó Omar Martínez al respecto.

Necesita mejorar en las carreras finales

El piloto de 16 años tuvo muy buenos resultados en los entrenamientos, pero aún no logró plasmar ese rendimiento en las finales. Hoy, cumplidas dos fechas, se encuentra 21° en el campeonato del TCM.