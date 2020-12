Un regalo entrerriano para Juan Román Riquelme

Compartió las voces junto a César Nani, las guitarras estuvieron a cargo de Edgardo Acosta y Carlos Velásquez. Juan Pablo Roldán completó el trío de cuerdas al tocar el bajo. La percusión estuvo a cargo de Pino Soria. En acordeón estuvo Rulo Acosta. Fabricio Orsich completó la formación en su trabajo en coros. El tema fue grabado en un estudio de la localidad de Ramírez.

El pasado fin de semana se llevó adelante la filmación del videoclip en el anfiteatro Héctor Santángelo de Paraná. En el auditorio estuvieron presentes integrantes de la Peña Jorge A. Comas Paraná, quienes aportaron color y cotillón con sus banderas y réplicas de las copas Libertadores, Intercontinental y Sudamericana. El sonido del acordeón marca el inicio de la canción. “Este es un humilde homenaje para el jugador más grande que ha dado la historia del Club Atlético Boca Juniors: Juan Román Riquelme”, anuncia el Chajá en la introducción de la chamarrita.

“Para nosotros, los boquenses, Juan Román es lo más grande”, describe el autor intelectual de El Baile del Duende, en diálogo con Ovación. “Soy humorista, no soy un cantor, pero me animé a cantar porque el amor que siento por Juan Román, por el fútbol de Juan Román, por lo que nos regaló y las copas que tenemos gracias a Riquelme. Todo esto es digno de destacar. Y no es solamente mi amor hacia él, sino también el amor de mis hijos. No podía hacer otra cosa que una canción. Pero el regalo no es únicamente mío, sino de las 20 peñas boquenses que hay en la provincia de Entre Ríos. Quisimos decir presente en la cancha de Boca con una canción a Juan Román”, relató. Luego agregó: “Me encontré con hinchas de otros equipos que respetan el fútbol de Riquelme. Y esto es porque no habla mal de los otros equipos. Él merece su homenaje y por eso el sacrificio de todos nosotros. Ojalá que este trabajo que estamos haciendo le guste”.

La tecnología permitirá viralizar este regalo con celeridad. Pero desde la institución también colaborarán para que el regalo entrerriano suene en cada punto donde un hincha de Boca Juniors aliente al club de sus amores.

“El departamento de peñas del interior y exterior nos está apoyando en esta propuesta. Ellos lo difundirán a todas las peñas. Hay peñas en Japón, en Alemania, España. Hay en todos lados. Ojalá que esto guste”, deseó el Chajá, entusiasmado. El Chajá mantiene una amistad con Ángel Clemente Rojas, uno de los ídolos de Boca Juniors y que actualmente trabaja en la Mutual de la entidad de La Ribera.

Por intermedio de Rojitas el entrerriano conoció a Riquelme. Aunque aclaró que Román no está al tanto del regalo. “Es una sorpresa”, aclaró el Chajá, quien no pierde la esperanza de cantar El baile del Duende en La Bombonera. “El sueño sería que algún día se despida Román, porque se tiene que despedir, y que nos invite a cantar a los entrerrianos. Sería un golazo”.

Un regalo entrerriano para Juan Román Riquelme

Con los bombos y los trapos

La Peña Jorge A. Comas Paraná aportó color y cotillón en el anfiteatro. Trasladaron a las gradas del anfiteatro las banderas y sombrillas que habitualmente visitan La Bombonera.