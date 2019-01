Un paranaense rompió el maleficio con la octava de Colón

La categoría 2003 de Colón de Santa Fe, después de 15 años, se consagró campeón del Torneo de Juveniles AFA tras vencer a Vélez Sarsfeild por 4 a 3 en los penales luego de empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario.





De este festejo fue parte el paranaense Rodrigo Nahuel Curcio quien además de buenas actuaciones aportó cuarto goles durante el año.





Este domingo el futbolista, junto a su familia, visitó UNO y repasó el 2018: "Fue un partido muy peleado y el año termina siendo muy bueno porque luchamos mucho para llegar al campeonato y llegar a la final. Por suerte se nos dio".





La definición de la final, ante Vélez, en Rosario





Embed ¡Colón campeón de 8va división! Luego de igualar 1-1 ante Vélez, derrotó 4-3 en los penales al Fortín y se quedó con el título. pic.twitter.com/RTHCCTBf4N — SportsCenter (@SC_ESPN) 1 de diciembre de 2018



La definición del la final ante el Fortín se dio en la el predio de Newell's Old Boys de Rosario. Primero se celebró en la cancha, luego en el vestuario y después en el regreso a Santa Fe. "La verdad que fue una locura el festejo en el colectivo con todos los padres que fueron. Estuvo muy bueno", confesó.





El paranaense, de pasado en Don Bosco, Santa Fe FC y Corinthians Entre Ríos, contó hace cuanto que arribó al elenco Sabalero. "Yo en Colón estoy hace cuatro años. Al principio me costó porque era nuevo y no conocía a mis compañeros, pero después, al mes más o menos, me solté y le dimos con todo para adelante".





El torneo de AFA se divide en dos y en ambos el entrerrianos logró quemar redes. "Son dos torneos y en el primer torneo logré meter siete goles y en el último cuatro y fueron a Godoy Cruz 2, Unión de Santa Fe y a Atlético Tucumán".





Rodrigo tuvo la fortuna de jugar el clásico de Santa Fe y encima aportar un grito. Completito! "Fue una locura desde que vas a la cancha hasta que te vas. Es una locura por la gente que alienta y grita todo el tiempo. Yo anoté y eso fue buenísimo. Lo grité con todo. Le ganamos a unión, el clásico rival, que más se puede pedir".





Más información mañana en la edición impresa de Ovación