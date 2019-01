Un paranaense que crece en Estados Unidos

Se fue hace más de cuatro meses con la mochila cargada de ilusiones y sueños. ¿Su destino? Tennessee, Estados Unidos. ¿El fin? Estudiar y seguir jugando al tenis. Y lo logró porque todo le salió redondo.





495672.jpg Foto UNO Mateo Oviedo







Elías Grubert, paranaense de 19 años, regresó a su ciudad natal para pasar las fiestas junto a los seres queridos y en un parate de los entrenamientos habló con Ovación en El Plumazo donde funciona la Escuela de Damián Patriarca, un ex tenista profesional de la capital entrerriana.





495670.jpg Foto UNO Mateo Oviedo







"La verdad es que estoy muy contento porque empecé una gran etapa. No esperaba que esté tan bueno y estoy muy contento porque mejoré tanto en tenis como en la parte física, además de los estudios donde me va muy bien. Estoy contento por arrancar esta gran etapa", expresó el entrerriano ilusionado con poder seguir por el mismo camino este año y luego contó: "Estoy en el Estado de Tennessee, en la Universidad se llama Tennessee Tech. Allí estudio Administración de Empresa y la verdad que me va muy bien. Ya llevo 4 meses y medio y logré aprobar todo".









495667.jpg Foto UNO Mateo Oviedo







Le pasó a Jornada Luján cuando se fue a Pensacola. La tenista se topó con un nivel altísimo, algo que no esperaba. Esto mismo le sucedió a Elías. "En lo deportivo me encontré con un gran nivel. Pensé que iba a ser mucho más tranquilo, pero fue muy duro al empezar. Me llevé varios tropiezos, pero entrenando y adaptándome se me fue haciendo más fácil. Ahora estoy bastante bien".