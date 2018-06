Un paranaense a la Major League Soccer

El jugador fue anunciado en las redes sociales del club del norte.

Además recibió elogios por parte del club de Buenos Aires donde estuvo durante 8 años y disputó más de 50 partidos en Primera División.

El presidente de Banfield lo despidió con emotivo mensaje

Eric Remedi nació el 4 de junio de 1995 en Paraná. A los 4 años comenzó a jugar al fútbol en el Club Palermo y fue dirigido por su papá Roque. A los 14 años pasó a Belgrano, donde llegó a estar en el banco del Torneo Argentino C. A los 15 años se fue a probar a Banfield y a los tres días le dijeron que se presentara. El 5 de junio de 2015 debutó en la Primera División de la mano de Matías Almeyda en el partido que Banfield empató 0 a 0 con Sarmiento de Junín. El mediocampista estuvo en el equipo 10 partidos en 2015. En el 2016 el DT, Claudio Vivas, no lo tuvo en cuanta y cuando llegó Julio Falcioni lo volvió a subir y a partir de allí se convirtió en titular indiscutible. Integró las Selecciones Juveniles. Fue sparring de la Selección Argentina antes del Mundial 2014 y jugó un torneo internacional Sub 19 en España.