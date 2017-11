Un logro histórico que reafirma el crecimiento

El rugby femenino de Entre Ríos sigue dando muestras de crecimiento y lo hace a paso firme, sin trastabillar. Y una muestra de ello es el título que logró el seleccionado mayor al adjudicarse el Circuito Femenino de selecciones 2017.

La máxima alegría llegó en la cancha de Capibá Rugby Club donde las anfitrionas cosecharon los siguientes resultados: fue triunfo 19-0 sobre Rosario, se perdió 17-0 con Córdoba y se le ganó a Santa Fe 19-5 en el duelo definitivo, con todo lo que es significa. La felicidad es enorme y las ganas de seguir trabajando aún mayor.

Gabriel Zitelli, uno de los entrenadores del equipo, habló ayer con Ovación respecto de esta gran cosecha para el deporte ovalado entrerriano.

"Realmente estamos muy agradecidos con todos los que se interesaron por el rugby femenino de la UER. A todos los sorprendió su juego y como aprendieron a jugar. Son chicas que hace poco que juegan al rugby, algunas de ellas tienen cinco años como mucho. Estamos muy contentos todos", comentó el entrenador, quien de inmediato habló de lo que fue el proceso entero que se terminó de cerrar como local en Capibá. "Fue un proceso largo. La primera fecha fue en Santa Fe, después fuimos a Rosario y posteriormente a Córdoba para luego terminar en Paraná como queríamos terminar con la frutilla del postre. Fue un final ideal. Le ganamos Santa Fe cuando ellas tenían chances matemáticas de salir campeonas. Eso fue muy especial por la rivalidad que hay entre los seleccionados y las chicas a eso lo tienen claro porque ya hace años que viene jugando y se conocen muy bien. Es un clásico de selecciones".

Aprender a jugar al rugby, en el hombre, no es para nada sencillo. En la mayoría de los casos todos comienzan desde el rugby infantil y luego llevan ese conocimiento a un plantel superior. En las mujeres esta situación no se da. Las chicas capturan los mensajes a la perfección y rápido. "Es la pregunta. Lo primero que dije cuando incursioné en el rugby femenino. No podía creer que tan rápido capten la idea. Después puede salir o no porque es un proceso de práctica, pero lo aprenden. La mujer tiene algo especial y todos quedamos sorprendidos por esa facilidad de aprendizaje. Lo captan y después sale de acuerdo a cada una".

"Con Gastón Gaite, el otro entrenador, hemos trabajado mucho. Estamos en en Juveniles y las Mayores. Aprendí mucho de él porque está hace cuatro años y yo arranqué este año. Supimos cómo hacerla más corta a la explicación. Hicimos una síntesis porque son chicas que nunca pasaron por el rugby infantil como pasa en los varones. Fuimos sintéticos, hablamos en serio y corregimos los errores", expresó Zitelli respecto de la virtud de su equipo.

La UER en un momento del torneo se nutrió de jugadoras de Vaimaca, equipo de la República Oriental del Uruguay. El resto de los seleccionados alzó la voz, se dio lugar a la queja y hubo que darlas de baja. En este sentido el coach contó: "Nosotros preferimos estar al margen de este tema porque es un tema que manejó la dirigencia de la UER. Hubo administrativamente algo raro que todos sabemos, no quisimos poner más leña al fuego y lo dejamos así. Rearmamos el equipo sin ellas y lo lamentamos porque con ellas teníamos un gran plantel. Algunas de ellas con nivel Pumas como yo decía. Se dejó de lado, casette nuevo porque la fecha se nos venía. Hicimos convocatoria nueva y los resultados se sacaron".

Este logro es un gran incentivo para lo que se viene: El Seven de la República. "Las chicas están muy entusiasmadas con todo esto. Es más nos convendría que arranque ya, el tema es que hay que practicar mucho ahora para lo que viene porque será muy lindo con todos los seleccionados que vienen. El Seven es algo hermoso donde todos quieren estar. Se agregó el rugby femenino y es un fin de semana de fiesta en Paraná", dijo, y prosiguió: "Nos vamos a preparar bien. Esto es un proceso bueno, con grandes jugadoras, pero no nos ponemos metas. La idea era ganar este torneo y lo hicimos. Queremos ir de a poco y pensando en el futuro. Si en el Seven de la República podemos jugar bien y se dan los resultados, mejor. La idea está a futuro".

Finalmente Gabriel Zitelli, en nombre del plantel, dejó agradecimientos. "Estamos muy agradecidos con la UER, con la parte administrativa que tiene a Cesar Jamardo y el Ruso Fontana y además con todos los padres y madres porque son fundamentales".





