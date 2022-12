Un Lionel Messi de Guinnes: los records del capitán

Lionel Messi, superdotado y prestidigitador, ha hecho trizas los presuntos límites biológicos, unos cuantos récords y, por qué no decirlo, los pronósticos más negativos: agoreros o no, bien intencionados o no, despistados o no. Es, a la vista está, la potestad del genio deportivo, del menos mortal entre los mortales, del que es capaz de desatar tsunamis en un vaso de agua.