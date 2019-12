Un jugador del Ferroviario se borró antes de la final

Melivilo no quiso viajar a suelo cuyano para jugar la final ante el Millonario .

El equipo santiagueño está a punto de jugar un partido histórico ante River buscando la consagración en la Copa Argentina, lo que le daría también el pasaje a la Copa Libertadores de América. El cotejo será este viernes, a las 21.10, en Mendoza y a pocas horas del mismo hubo una noticia que sacudió al Ferroviario.

Es que Facundo Melivilo decidió no viajar a Mendoza para el duelo ante el Millonario, molesto por la decisión de no ser titular en el equipo de Gustavo Coleoni. Según contó José Alfano, el presidente del Ferroviario, en diálogo con Nuevo Diario, el atacante ya le había manifestado a la dirigencia la intención de dejar el club por una oferta del exterior, y ante la decisión del entrenador, tomó la medida de no viajar.

"Melivilo tiene seis meses más de contrato con nosotros, por lo que cualquier entidad que se interese en él, deberá negociar con este club", agregó Alfano.

En la llegada a Mendoza, Coleoni se refirió a la polémica decisión de Facundo Melivilo: "No habló conmigo. Solo me mandó un mensaje diciendo que no iba a viajar y yo lo vinculé con que se amargó con la lesión".

Quien si está convocado y puede ser titular es el oriundo de Viale Lisandro Alzugaray.