Un joven paranaense será evaluado por Racing Club

"Es algo soñado, no siempre fui arquero y hoy este puesto me da la oportunidad de mostrarme en Racing. Voy a disfrutar del momento y dar lo mejor de mi", expresó Mirko a UNO.

El joven de 16 años, que llegó al club Belgrano de Paraná a principio de año, y tras vestir la camiseta de Argentino Juniors en la Liga Paranaense de Fútbol , tendrá la oportunidad de vivir, más allá de los resultados, será una experiencia enriquecedora.





"Me acuerdo del día de la prueba, con mucho nervios entre a jugar. Era mi primer partido en la cancha principal y trate de dar lo mejor en cada avance de mis compañeros", comentó el arquero de Belgrano en referencia a la visita de los captadores de talentos de La Academia.





Embed



Su primer club fue Neuquén, luego pasó al Bicho paranaense y tuvo un breve paso por Patronato. Despúes de vestir la camiseta rojinegra volvió a Argentino y de ahí saltó a Belgrano, tras realizar una prueba en las vacaciones.





Tras tres meses de la prueba, llegó la noticia menos esperada. Uno de los coordinadores deportivos del Mondonguero le expresó a Mirko que tenía que viajar este domingo a Avellaneda y presentarse el lunes en el Cilindro para el primer entrenamiento.









"Es una semana muy linda para toda mi familia, es un premio al esfuerzo y el sacrificio que uno hace día a día. Estoy esperando con ansías el día y presentarme en uno de los clubes más importante del país. Cuando el coordinador me dio la noticia, no entendía nada y aún no caigo de todo lo que esta pasando", se sinceró el juvenil Mondonguero.





480565.jpg Mirko visitó la redacción de Diario UNO de Entre Ríos junto a su mamá Foto UNO Mateo Oviedo







No será el único entrerriano que armará las valijas para realizar una series de entrenamientos en ese club, ya que también fueron llamados Nereo Tablada de Viale FBC, Juan Ignacio Castaño de Club La Academia de General Galarza y Rodrigo Nahuel Seimandi, de Unión Agrarios Cerrito.





Por último el joven no se olvidó de su entrenador de arquero en la institución de calle Salta y Nogoyá: "Fueron palabras de agradecimiento para Fabián Prestofelippo, me aconsejó en todo momento y me alentó a seguir adelante".





480566.jpg Foto UNO Mateo Oviedo







Los jugadores será alojados en la pensión de la Casa Tita Mattiusi, que se encuentra en el predio del estadio Presidente Perón, más conocido como El Cilindro.