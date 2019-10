Un holandés suelto en el club Oro Verde

Un cambio rotundo se produjo en la vida de Joost De Jong, el holandés nacido en Zaandam que llegó a Oro Verde por un intercambio escolar del Rotary Club. Cambió sus hábitos, recorre la ciudad y comparte nuevas tradiciones en nuestro país. Con tan solo 17 años habla fluido el idioma español, lo que le permite estar en contacto con su nueva familia, nuevos amigos y compañeros del Secundario. El joven mide 1,89 metros, su presencia intimida pero su carisma atrapa. Desde su llegada a la Argentina y luego de instalarse en la Ciudad Universitaria, más precisamente en la zona del Triangular, se acercó al club local para sumarse al primer equipo. Su posición es de defensor y en los primeros entrenamientos buscó amoldarse a sus nuevos compañeros.

En su ciudad natal formó parte de la cantera de ZVV Zaanlandia y para no perder el ritmo busca su mejor versión en Oro Verde. Diario UNO se acercó a charlar con Joost, que estaba acompañado en ese momento por Milton Dumé, quien es el presidente de la institución.

“Quería conocer otro lugar y acá estoy. Feliz de disfrutar de todo esto y los hermosos paisajes que tiene este lugar, es una nueva experiencia. Oro Verde me recibió de la mejor manera”, comentó el holandés.

En sus primeros pasos en el estadio Gustavo Pucará Ortellao, el defensor se vio sorprendido.

“Me llamó la atención la cantidad de chicos, hablan mucho y gritan a comparación de mi país. Las instalaciones son muy diferentes y en el campo de juego me sentí raro, costó mucho jugar en los primeros minutos”, comentó De Jong.

El sueño del holandés es poder jugar oficialmente en la Argentina: “Antes de irme me gustaría jugar un partido acá, vamos por eso”.

El joven arribó hace más de un mes a la ciudad y desde el primer día sus hábitos cambiaron. Conoció nuevas personas y comenzó a intercambiar culturas. Los primero que probó fue el mate, una tradición para los argentinos.

“Me gustó mucho, la primera vez fue de la terminal a la casa en la que estoy viviendo. Me encantó, es muy rico”, expresó.

“Ahora es lo primero que hago, me levanto temprano y caliento el agua para tomar unos mates”, agregó.

Joost es el blanco de todas las miradas cada vez que llega a un lugar. En su primer día de clases en la escuela Secundaria N° 54 Jorge Luis Borges todos se sorprendieron con su presencia.

“Mis compañeros me recibieron bien, estoy feliz por lo que estoy disfrutando. Ellos quieren saber de mí y yo conocer sus historias”, comentó.

Él se encuentra en 5º año y habló de sus horas de clases, de las materias más complicadas.

“Hay materias universales y esas no son tan complicadas. Me cuesta mucho Literatura, se me hace muy difícil”, expresó De Jong.

Desde que llegó a la ciudad la comunicación con su familia biológica es lo justo y necesario.

“Es poca la comunicación que tengo, solo les comenté que estuve un poco enfermo, pero después todo bien. Para no preocuparlos”, manifestó.

Por otro lado, el joven se sinceró al hablar de las comidas: “Acá todo es más rico, ejemplo el asado y el almuerzo que es caliente. Allá en Holanda es algo frío y como le dije a Milton, acá no hacen diferencia de lo que uno tiene en lo material”.

Algo que le llamó la atención al joven fue el paisaje entrerriano. Ya es un ciudadano más y se divierte, paseando en bici de un lado a otro.

“Me encantó el Parque Urquiza en Paraná y el polideportivo de Oro Verde, hermosos lugares para tomar mates”, se sinceró.

De intercambio. Joost llegó a la ciudad de Oro Verde por el programa largo del Rotary Cub. Nadia Navarrete, presidenta y consejera del holandés, charló con UNO y explicó cuál es la finalidad del proyecto.

“Nosotros buscamos con este programa que los chicos conozcan y compartan otras culturas con el fin de valorizar la nuestra”, expresó.

La familia con la que hoy se encuentra Joost De Jong tiene una hija que a partir de 2020 viajará a Brasil, también de intercambio.

“Buscamos formar líderes y lograr la paz en el mundo. Ellos son la semilla para el futuro”, expresó en cuanto al resultado que buscan con el programa Intercambio Largo que es de un año.

